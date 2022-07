Stefano De Martino, rivelazione inaspettata: cosa c’è dietro Summer Hits

Summer Hit, il conduttore ne è convinto: “Dobbiamo portare leggerezza”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dello show musicale dell’estate trasmesso da Rai2 ed al timone dell’evento ci sono i due conduttori e amici Andrea Delogu e Stefano De Martino. E proprio il giovane ex ballerino, stando a delle sue recenti dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia, ha rivelato che il programma ha una missione ben precisa e determinata:

“Facciamo compagnia con tanta grande musica a chi non può permettersi una vacanza, a chi non può andare ai concerti a chi non si può muovere. Per me questa funzione sociale della tv è importante perché noi entriamo nelle case degli italiani. Dobbiamo portare leggerezza, in questa estate ce n’è molto bisogno.”

Stefano De Martino volto di punta di Rai2: “Mi sento ancora un debuttante”

Da quando è approdato come ballerino nella scuola di Amici, il giovane conduttore di strada ne ha fatta tanta e dopo aver appeso le scarpette da danza al chiodo si è cimentato alla conduzione collezionando successi su successi e programmi su programmi. Infatti, De Martino è alla guida di Stasera tutto è possibile, prima ancora di Made in Sud e presto avrà un nuovo programma nella seconda serata, insomma è ormai definito da tutti come un volto di punta di Rai2. Ma lui che ne pensa di questa definizione? Il giovane conduttore sempre stando alle dichiarazioni riportate su TvMia ha ammesso: “Mi fa un immenso piacere e dire che mi sento ancora un debuttante, visto che una carriera di conduttore si costruisce in decenni.” E poi ha aggiunto una battuta: “Diciamo che sarò un giovane conduttore fino ai 50 anni al momento sono solo all’inizio.”

Anticipazioni Summer Hit: tutti i cantanti che si saliranno sul palco

L’appuntamento con lo show musicale di Rai2 è per questa sera, giovedì 14 luglio, a partire dalle 21.20. Sul palco dello show che si svolge tra Roma, Rimini e Trieste si esibiranno gli artisti del momento come Marco Mengoni, Elisa, Elodie, Mika, Marracash, Madame, Francesco Renga, Achille Lauro, Mahmood e tanti altri. Al timone ci saranno la conduttrice e speaker e l’ex ballerino che tra l’altro di recente è stato messo in guardia da un giornalista.