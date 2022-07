Boom! A Tale e Quale Show 2022 la concorrente che nessuno si aspetta

Anticipazioni nuova edizione Tale e Quale Show: annunciata la presenza di Alessandra Mussolini

E’ quasi al completo il cast della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti, che andrà in onda ogni venerdì sera a partire da settembre, come ovviene ormai da tante stagioni. E da TvBlog oggi apprendiamo il nome di una delle concorrenti che sicuramente susciteranno maggior interesse: trattasi dell’ex parlamentare Alessandra Mussolini, che nelle scorse stagioni abbiamo visto prima in gara a Ballando con le stelle in coppia con Maykel Fonts e successivamente nel cast de Il cantante mascherato nascosta all’interno del costume della Pecorella. Anche la nipote di Sophia Loren, dunque, calcherà il palco dello show di Rai1 nelle prime serate del prossimo autunno, calandosi nei panni di grandi artisti da imitare: come se la caverà?

Tale e Quale Show, concorrenti prossima edizione: confermata la presenza di Valeria Marini

Un altro nome forte e tra i più interessanti della nuova edizione del programma di Carlo Conti è quello di Valeria Marini: inizialmente data per concorrente di Ballando, Valeria è stata invece confermata nel programma del venerdì sera. Sempre Blogo fa i nomi di vari altri personaggi che potrebbero entrare nel gruppo di imitatori, alcuni dei quali già trapelati nelle ultime settimane, altri completamente nuovi: trattasi Jonis Bashir, Emanuela Tittocchia, Valentina Persia, i Los Locos, Pamela Petrarolo, Brenda Lodigiani, Antonio Zequila, Beppe Quintale, Gilles Rocca, Melissa Greta Marchetto, Manuela Zero, Marco Morandi, Alex Belli, Guenda Goria, Manila Nazzaro e Alessandra Pierelli. Fatto anche, nei giorni scorsi, il nome di Patrizia Pellegrino, poi esclusa.

Undici concorrenti e otto puntate per la nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti

Infine, apprendiamo ancora dal sito menzionato nei paragrafi precedenti che saranno in totale 11 i concorrenti di Tale e Quale Show 2022 e i nomi ufficiali dovrebbero essere resi noti a breve. Le puntate saranno invece 8, ma non sappiamo se in queste 8 è incluso o meno qualche appuntamento con il torneo dei campioni, né si conosce l’eventuale destino di Tali e Quali, la versione ‘nip’ che, visto il successo ottenuto all’inizio del 2022, non è escluso torni con una nuova edizione nell’inverno del 2023.