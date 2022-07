Tale e Quale Show, Carlo Conti svela tutto il cast: reazione dei concorrenti

Carlo Conti annuncia tutti i concorrenti della nuova edizione del suo show: ex di Amici e GF Vip

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi per fare chiarezza sul cast completo di Tale e Quale Show è sceso in campo direttamente il padrone di casa della longeva trasmissione. Infatti, nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ufficiale ha annunciato tutti i 10 concorrenti più due ritorni. Nel cast sono presenti volti noti che hanno già partecipato ad altri reality come l’attrice Rosalinda Cannavò e la showgirl Valeria Marini dal Grande Fratello Vip, la comica Valentina Persia dall’Isola dei famosi. E poi Gilles Rocca, attore già concorrente di Ballando come Alessandra Mussolini, ex parlamentare e nel cast anche de Il cantante mascherato nelle scorse edizioni. Ed poi ancore gli ex allievi di Amici Andrea Dianetti ed Antonino Spadaccino. Chiudono infine l’imitatore Claudio Lauretta, la conduttrice Elena Ballerini e la professoressa de L’Eredità Samira Lui.

Tale e Quale Show, Valeria Marini e Gilles Rocca nel cast: le loro reazioni

Elencato tutto il cast della prossima edizione dello show di Rai1, i concorrenti hanno affidato ai loro social le reazioni a caldo. Valeria Marini si è detta ‘pronta per questa nuova avventura stellare’. Andrea Dianetti invece attraverso delle Instagram storie ha ammesso di provare: “Ansia, emozione e paure di deludere le aspettative, ma sono felicissimo e spero di farmi valere.” E poi ancora Gilles Rocca sopo aver ringraziato la Rai, gli autori e Carlo Conti per l’opportunità ha rivelato: “Spero di riuscire a stupirvi anche se sono felice ed agitato.” Infine Elena Ballerini ha ammesso: “Onorata di far parte di questo programma evviva, ci vediamo a Settembre… non vedo l’oraaaaaa.”

Cast Tale e Quale 2022: ritornano tra i concorrenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Dopo il nome boom trapelato ieri, oggi Carlo Conti ha annunciato il cast completo della prossima edizione del suo programma. Quest’anno ci sarà una novità, ovvero i ripetenti con coach, cioè concorrenti delle scorse edizioni non particolarmente brillanti che torneranno accompagnati da tutor e si tratta di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Confermati in giuria, infine, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. La nuova edizione dello show andrà in onda a partire da venerdì 30 settembre.