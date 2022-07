Tonino Cripezzi, qual è stata la causa della morte? Camaleonti: “Stava bene”

Antonio Cripezzi dei Camaleonti morto: parla il bassista del gruppo

Il mondo della musica è piombato nello sconforto nelle scorse ore una volta appresa la notizia della scomparsa di Tonino Cripezzi. Lo storico tastierista del gruppo Camaleonti è stato trovato privo di vita in un hotel di San Giovanni Teatino dopo una serata musicale e una cena in compagnia di staff e fan. La morte dell’artista sarebbe stata dovuta a un malore, anche se testimonianze rivelano come le condizioni di salute di Cripezzi non fossero così malvagie. Livio Macchia, bassista dei Camaleonti, ha svelato alcuni dettagli nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera.

Siamo rientrati in albergo e lui stava bene. Eravamo a fare un concerto per ragazzi Down a Pescara, è stata una serata molto bella e divertente. Adesso sto male, i nostri sono stati praticamente sessant’anni di convivenza insieme

ha raccontato l’artista.

Livio Macchia ricorda i momenti con il collega: “Le liti c’erano ma solo musicali”

Anche nel migliore dei matrimoni non mancano screzi e incomprensioni. Questo è accaduto anche nel gruppo musicale dei Camaleonti, che per tanti anni hanno regalato musica emozionante a una larghissima fetta di italiani. L’affetto nei confronti della band è stato sempre a livelli altissimi, anche se all’interno non sono mancati i battibecchi, come confermato da Livio Macchia parlando al Corriere della sera: “Sì, le liti c’erano, ma tra noi erano solo musicali. Ma alla fine erano tutte sciocchezze, si risolveva sempre tutto” – ha raccontato il bassista al giornale tornando sulla scomparsa di Tonino Cripezzi – .

Quali sono state le cause della morte di Cripezzi?

E’ ancora avvolta nel mistero la morte del tastierista e della voce dei Camaleonti. Cripezzi, come confermato dal collega e amico di una vita Livio Macchia, è stato trovato morto riverso nel suo letto in seguito alla serata di lavoro. Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato al decesso, anche se già diversi anni fa si era vociferato che le condizioni di salute di Tonino non fossero perfette. E nel frattempo proseguono i ricordi dell’artista, con tanti colleghi che hanno voluto salutarlo sui social come Pupo, Mario Lavezzi, Fausto Leali e Massimo Boldi.