Vanessa Incontrada, nuova replica al body shaming: spunta foto con Claudio Bisio

Vanessa Incontrada posta una foto con Claudio Bisio e lancia una stoccata: “Amo il nostro aspetto fisico”

La conduttrice e attrice italiana di origine spagnole da anni è al centro di attacchi ed insulti per il suo aspetto fisico ed i suoi chili di troppo. Ed in queste ore attraverso i suoi social ufficiali la Incontrada ha voluto lanciare, indirettamente, una frecciata agli haters replicando ai continui attacchi di body shaming che subisce. Su Instagram ha postato la foto visibile in apertura che la immortala insieme a Claudio Bisio alla conduzione di Zelig nel 2021 e lo scatto è stato commentato in questo modo:

“Un tuffo nel passato Zelig 2021… amo questa foto… amo il nostro aspetto fisico…amo noi…amo l’affetto che c’è.”

Insomma la conduttrice ha voluto fare una bellissima dedica all’amico e collega lanciando anche una stoccata a chi da anni la insulta per il suo aspetto fisico.

I conduttori di Zelig smontano il gossip sul nascere: “Tra di noi c’è solo una lunga amicizia”

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono spesso al centro gossip per il loro rapporto. I due hanno condotto insieme le più fortunate edizioni di Zelig ed anche il ritorno dello show l’anno scorso, su Canale5, è stato un successo di pubblico. Per quanto riguarda, tuttavia, il gossip su di loro la Incontrada e Bisio l’hanno da sempre smentito sul nascere. L’attore e conduttore da anni è felicemente sposato con la giornalista Sandra Bonzi ed hanno due figli Alice e Federico. L’attrice di Fosca Innocenti, invece, dal 2007 vive una bellissima relazione con Rossano Laurini dalla cui unione è nato il figlio Isal e sul collega e amico in una recente intervista ha confessato:

“È stato il mio primo amore artistico. Siamo e saremo sempre una cosa sola.”

L’attrice e conduttrice vittima di body shaming: continuano gli attacchi sul suo aspetto fisico

Insomma, suo malgrado Vanessa Incontrada spesso finisce vittima di attacchi sul suo aspetto da parte degli odiatori del web. Di recente è finita al centro delle polemiche per la copertina di Nuovo in cui era immortalata non al meglio. In quell’occasione però aveva scelto il silenzio ed al suo posto era intervenuto lo staff.