Anticipazioni Terra Amara: Demir organizza un attentato, Gulten in pericolo

Demir caccia una dipendente e prova a salvare l’onore di Gulten

Finalmente nelle prossime puntate di Terra Amara Demir scoprirà il vero colpevole che ha messo in giro le voci false sulla presunta relazione nascosta tra Gulten e Sabahattin. Si tratta di Fadik che, una volta messa alle strette, confesserà la verità sulla sua bugia frutto di un malinteso. Furioso Demir la caccerà dalla villa ma la signora Hunkar, in pena per lei, le darà la possibilità di restare nelle baracche e lavorare i campi. Intanto Yilmaz dovrà fare i conti con il proprio dolore per il comportamento di Zuleyha e deciderà di buttarsi a capofitto nel lavoro. La ragazza, invece, per non sentire il proprio di dolore riverserà tutte le attenzioni sul figlio Adnan.

Gulten rischia grosso: tutte le anticipazioni di Terra Amara

Mentre Hunkar scoprirà che Saniye è incinta, nella soap turca avverrà la resa dei conti per due dei protagonisti. Gulten, ormai sotto la protezione di Yilmaz, si rifiuterà di tornare a casa. Ma Gaffur e Saniye, preoccupati per la possibile reazione di Demir, terranno nascosta la situazione. Intanto proprio Demir scoprirà che Sermin ha venduto i suoi gioielli ma la donna, ancora una volta, dirà bugie su bugie e addirittura incolperà Gulten mandando su tutte le furie Sabahattin. Ma a mandare in furia Demir sarà anche un’altra notizia: Yilmaz sarà il fondatore della Camera dell’industria.

Il piano del protagonista va in fumo: eventi inattesi in Terra Amara

Demir non riesce ancora a darsi pace per la morte dell’adorato padre Adnan avvenuta, pare, per colpa di Fekeli. Si confronterà con l’amico Cengaver e i due decideranno di attrarre Fekeli e Yilmaz in una trappola. Dapprima Demir e l’amico fingeranno di litigare e quando Yilmaz ne vorrà approfittare lui e Fekeli verranno attratti in un deposito abbandonato dove scoppierà una bomba. Fortunatamente i due riusciranno a mettersi in salvo ma nessuno sa chi siano i responsabili dell’attentato. Fekeli, in seguito, si presenterà da Hunkar per dirle la verità sul passato e i due parleranno anche di una possibile tregua tra i propri figli. Demir però non ne vorrà sapere.