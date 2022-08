Milly Carlucci pronta a tutto: spuntano nomi inaspettati per Ballando 2022

Ballando con le stelle 2022 cast, spuntano due nomi inattesi tra i concorrenti

Manca sempre all’inizio della nuova edizione dello show di Milly Carlucci del sabato sera di Rai1 e la conduttrice affila le unghie per preparare un cast di prim’ordine. In questi mesi si sono susseguite moltissime indiscrezioni sui possibili concorrenti, alcuni nomi sono certi, altri smentiti ed altri ancora in dubbio. Ed adesso a rivelare altri due nomi clamorosi ci ha pensato il sempre informato Giuseppe Candela di Dagospia. Il primo è quello di Gianpiero Mughini, scrittore e giornalista che è solito frequentare vari salotti televisivi sia in Rai che a Mediaset e che di recente è finito al centro dell’attenzione per un suo violento scontro fisico con Vittorio Sgarbi in una puntata del Maurizio Costanzo Show. Dismessi i panni di opinionista, il giornalista dimostrerà di essere un bravo ballerino?

Milly Carlucci pronta a tutto per il suo show di Rai1: nel cast arriva Luisella Costamagna

E sempre il sito di Dagospia dà per certa anche la partecipazione di un’altra conduttrice e giornalista, quello di Luisella Costamagna. La giornalista, infatti, a settembre non tornerà più al timone di Agorà in quanto il programma di Rai3 vedrà la conduzione di Monica Giandotti. Orfana del suo talk mattutino, quindi la Costamagna ha deciso di scendere nella pista da ballo più famosa della televisione e da sabato 8 ottobre sarà una dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022. Anche lei alle prese con la temibile giuria formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Cast di Ballando 2022: tutti i nomi trapelati sulla prossima edizione dello show di Rai1

I nomi che in questi mesi circolano come possibili concorrenti dello show di Milly Carlucci sono stati molti ed i più certi sono quelli della cantante e conduttrice Iva Zanicchi, dell’attrice Eva’s Robin, della conduttrice Marta Flavi, dell’attrice Nancy Brilli e dell’attore Gabriel Garko. A questi si aggiungono anche i nomi di due volti noti delle soap italiane, un’ex naufraga dell’Isola dei famosi Estefania Bernal ed un ex partner della conduttrice. Smentite invece delle dirette interessate le partecipazioni di Caterina Balivo e Bianca Guaccero.