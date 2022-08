Ballando con le stelle, en plein di novità: arrivano altri maestri di ballo

Milly Carlucci, scelta fatta sul cast dello show: arrivano i nuovi ballerini

Continuano incessanti le anticipazioni e le indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle 2022 e l’ultimo spoiler in ordine di tempo lo ha lanciato il sito di DavideMaggio che ha annunciato chi saranno i nuovi maestri di ballo che prenderanno il posto di Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Vito Coppola. Il primo è Pasquale La Rocca, napoletano classe 1989 con lunga e prestigiosa carriera all’attivo, grande amico del predecessore Coppola e trionfatore in ben tre edizioni estere di Ballano, due in Irlanda ed una in Belgio. E poi ancora scenderanno sulla pista da ballo dello show del sabato sera di Rai1 anche Simone Casula, campione mondiale di show dance, e il cubano Roly Maden.

Ballando con le stelle 2022, novità sui maestri: scelti i sostituiti di Simone Di Pasquale e Vito Coppola

Il sito di D.M. snocciola tutti i nuovi ballerini di Milly Carlucci che i telespettatori di Rai1 avranno modo di conoscere nel corso delle varie puntate della nuova edizione. Nel cast dei professionisti di Ballando arriveranno anche due isolani, dalla Sicilia Simone Arena e dalla Sardegna Moreno Porcu. I nuovi maestri prenderanno il posto di coloro che hanno lasciato il programma. In molti sanno infatti che Vito Coppola, trionfatore dell’ultima edizione in coppia con Arisa, partecipare in veste di maestro al format inglese Strictly Come Dancing. Invece novità interessanti riguardano i veterani Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che pur togliendosi le vesti di maestri rimarranno nello show come opinionisti, o meglio faranno parte della cosiddetta ‘giuria popolare’ di cui farà parte per la terza edizione anche Rossella Erra.

Tutte le ultime novità dello show di Rai1: fuori Roberta Bruzzone, confermata la giuria

Infine, sempre il sito sopra menzionato ha fatto anche un altro annuncio clamoroso, Roberta Bruzzone è fuori da Ballando con le stelle mentre Alberto Matano è riconfermato. Per quanto riguarda la giuria, invece, è stata totalmente riconfermata quindi torneranno al loro posto Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni mentre bisogna attendere per sapere i nomi del cast ufficiale e gli abbinamenti delle coppie.