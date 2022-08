Barbara d’Urso al centro di una bufera a causa di Soleil Sorge: il motivo

L’ex gieffina elogiata dalla nota conduttrice televisiva: scoppia il caos sui social

La nota conduttrice Barbara d’Urso e Soleil Sorge hanno preso parte all’evento Alessandro Awards 2022, in cui sono stati presenti anche altri volti noti. A proposito di quest’ultima, il portale thepipol_gossip su Instagram ha fatto sapere che la presentatrice di Pomeriggio 5 l’ha definita una sua creaturella. L’elogio indirizzato all’ex chiacchierrata concorrente della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non è stato gradito da parecchi utenti della rete. Si è scatenata quindi una bufera, precisamente perchè sono molti coloro che non condividono l’affermazione della conduttrice.



La presentatrice di Pomeriggio 5 si complimenta con l’influencer: la sua affermazione non piace

Il portale thepipol_gossip ha raccontato che la conduttrice Barbara d’Urso durante l’evento Alessandro Awards 2022 si è lasciata andare a dei complimenti nei confronti di Soleil Sorge. In particolare la presentatrice del programma in onda nel pomeriggio di Canale 5 ha elogiato pubblicamente l’ex gieffina per il percorso che sta facendo sul piccolo schermo, con queste parole: “Felice che una mia creatura stia facendo un bel percorso”. Inoltre è emerso che la popolare presentatrice dopo essere scesa dal palco è corsa ad abbracciare l’influencer italo-americana, che al GF Vip 6 è stata al centro del gossip per il triangolo amoroso formato con Alex Belli e Delia Duran. Sorridendole la conduttrice avrebbe detto all’ex gieffina: “Sono fiera di te!”. La reazione degli utenti della rete non si è fatta attendere, visto che i seguenti sono soltanto alcuni dei tanti commenti: “Vorrei ricordarle che non è una sua creatura ma è arrivata in tv a Miss Italia nel 2014, e poi ha anche condotto “Roma Now” l’anno dopo, quindi prima dei reality e prima di conoscerla”, “E’ una creaturella di Maria lei semmai”, “I complimenti fanno piacere ma che si voglia prendere il merito del successo anche no! Lei è in tv dal 2014, e il suo successo deriva da come si è mostrata senza filtri, quindi anche meno!”, “Dire che è una sua creatura equivale a sminuirla e non è giusto”.

Soleil Sorge smentisce di essere stata scartata dal noto programma: “Mai fatto provini”

Intanto di recente la chiacchierata influencer italo-americana ci ha tenuto a fare una clamorosa smentita, dopo che la sua ex compagna di gioco Sophie Codegoni è entrata nel cast del programma condotto dal marito di Sonia Bruganelli e Luca Laurenti con il ruolo di Bonas:

“Mai fatto provini per Avanti un altro, ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi”.

In poche parole l’ex gieffina ha smontato la fake news riguardante il fatto che lei fosse stata scartata dalla trasmissione. Sempre la diretta interessata inoltre ha annunciato: “Ho invece accettato un ruolo in linea con il mio percorso professionale”.