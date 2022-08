Beppe Fiorello, progetto top secret in arrivo: “Sto tornando in tv con…”

L’attore anticipa una grande novità: “Presto un progetto top secret in tv”

Beppe Fiorello si prepara al gran ritorno. Mentre in queste settimane è al lavoro con la sua prima produzione da regista, l’attore e fratello del noto showman Rosario lancia qualche anticipazione su quello che verrà in tv. E come rivelato nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, presto arriverà il momento del gran ritorno sul piccolo schermo. Una nuova serie per Fiorellino, ma ancora non ci sono certezze e anticipazioni più corpose per quanto riguarda questa tanto attesa novità. Parlando al giornale l’attore ha però lanciato l’amo:

Il cinema che a me piace l’ho fatto in tv interpretando storie d’impegno e denuncia. In attesa di tornare in tv con una bellissima serie, ancora top secret, ho già pronto un nuovo film dietro la cinepresa

ha rivelato Fiorello al quotidiano lasciandosi scappare giusto la notizia del ritorno.

Beppe Fiorello confessa: “Ho fatto i conti con pregiudizi per essere il fratello di Rosario”

Avere un fratello come Rosario Fiorello può essere un’arma a doppio taglio. Lo sa bene Beppe, fratello minore di uno dei più grandi showman italiani di tutti i tempi, che in una intervista a Il Messaggero ha confessato di aver subito più volte dei pregiudizi, semplicemente per essere ‘fratello’, dimenticando il talento immenso di questo attore, uno degli attori più importanti di tutto il panorama italiano: “I pregiudizi più netti che ho subito riguardavano il fatto di essere il fratello di Rosario. Qualcuno pensava che avessi fatto l’attore approfittando del suo successo, ma questo preconcetto mi ha corazzato” – ha confessato l’artista al giornale – .

Il desiderio di Fiorellino: “Vorrei partecipare al cinema italiano di serie a”

Recentemente immischiato in una rumorosa polemica, Beppe Fiorello è pronto a mettere tutto da parte per realizzare quello che ad oggi resta il suo più grande desiderio, quello di lavorare nel cinema di prima fascia. Più volte infatti il fratello di Rosario ha pagato l’enorme successo raccolto nelle produzioni televisive ed è stato erroneamente etichettato. Ma non è mai troppo tardi: “Ho il forte desiderio di partecipare al cinema di serie a” – ha ammesso Fiorellino a Il Messaggero – .