Carlo Conti, la verità sul ritorno de I Migliori anni: “Vorrei farlo, ma…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Agosto 17, 2022 , in Musica

I Migliori anni torna in tv? La risposta del conduttore toscano

Si avvicina l’inizio di una stagione ricca di impegni per Carlo Conti. Il conduttore originario di Firenze si prepara ai tanti appuntamenti che da settembre lo riporteranno abitualmente in tv, a partire da un classico dell’estate Rai, i Tim Music Awards, che saranno trasmessi su Rai 1 nelle serate del 9 e del 10 settembre. Intervistato dal settimanale TV Sorrisi e canzoni insieme alla collega Vanessa Incontrada, che lo affiancherà nel doppio speciale in musica, il presentatore toscano ha parlato anche della possibilità di rivedere sul piccolo schermo uno dei suoi cavalli di battaglia, il programma I Migliori anni, che potrebbe riapparire nei palinsesti:

Ammetto che mi piacerebbe rifare I migliori anni, ma per adesso è ancora presto per parlarne. Con grande entusiasmo riparto il 30 settembre con Tale e Quale Show, con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio

le parole di Conti alla nota rivista.

Carlo Conti presenta il gran ritorno a settembre: “Sarà una bella festa”

La data fissata sui calendari del padrone di casa di Tale e Quale Show e di Vanessa Incontrada è il 9 settembre, oltre al giorno immediatamente successivo. I due infatti saranno al timone del Tim Music Awards, due notti di grande musica dalla consueta cornice dell’Arena di Verona, che sarà il palco sul quale saliranno grandissimi artisti, i protagonisti recenti dei vari tormentoni che stanno spopolando: “Per me sarà una gran bella festa, sono felice di festeggiare in un’Arena di Verona che registrava il tutto esaurito ‘sulla fiducia’, prima ancora che annunciassimo il cast e gli ospiti delle serate”.

Il presentatore scopre le carte: gli ospiti del Tim Music Awards

Dalla possibilità di tornare a condurre I migliori anni fino alla certezza di guidare i Tim Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada saranno insieme a dirigere il viavai di artisti all’Arena di Verona e sul palco saliranno dei big assoluti come Max Pezzali, Gianni Morandi, Marco Mengoni, Elisa, Marracash, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, La rappresentante di lista, Fabri Fibra, Biagio Antonacci, Tananai, Blanco, Rkomi, Coez, Francesca Michielin e tanti altri, come rivelato dal settimanale TV Sorrisi e canzoni.