Caterina Balivo attaccata per una frase, la replica: “Modo per lanciare Lingo”

Agosto 28, 2022

Una frase della conduttrice scatena la polemica: “Mi aspetta il mio amante”, lei chiarisce

Piccola e spiacevole incomprensione per Caterina Balivo che a causa di una frase fraintesa è finita al centro di alcuni attacchi sui social che l’hanno costretta a giustificarsi. Nel dettaglio, la conduttrice campana ed il marito Guido Maria Brera sono volati negli Stati Uniti per festeggiare il compleanno di quest’ultimo. La Balivo, quindi, sui social ha scherzato dicendo:

“Oggi si festeggia il compleanno del mio amante, sono ben 13 anni che stiamo insieme. Mi aspetta”

Peccato però che in molti hanno frainteso il significato di ‘amante’ ipotizzando addirittura che la conduttrice potesse tradire il marito e per questo nelle successive stories su Instagram è stata costretta a chiarire il tutto.

Caterina Balivo fraintesa sui social: “È un gioco di parole, mi preparo per Lingo”

Dopo aver spiegato il significato del termine ‘amante’, la conduttrice di Aversa ha approfittato dell’equivoco per lanciare il suo nuovo programma Lingo-Parole in gioco che andrà in onda dal 12 settembre su La7 intorno alle 19.00:

“Mi preparo a giocare con le parole per essere pronta per Lingo, manca poco.”

Insomma l’equivoco con i suoi follower è stato prontamente chiarito e la Balivo ed il marito si sono poi mostrati sempre sui social intenti a girare per Boston ed altre città. La coppia sta insieme da 13 anni e si sono sposati nel 2014, dalla loro unione sono nati due figli Guido Alberto e Cora mentre lo scrittore ha altri due figli più grandi nati da una precedente relazione.

La conduttrice ammette amareggiata: “Invidio la civiltà degli altri Paesi”

È pronta per un cambiamento Caterina Balivo che tra pochi giorni si cimenterà alla guida di un nuovo quiz show su La7 e dovrà vedersela con i colossi di Rai1 e Canale5, ovvero Reazione a Catena di Marco Liorni e Caduta Libera di Gerry Scotti, nel frattempo la conduttrice in vacanza negli Stati Uniti con il marito, sui social, ha fatto un’amara riflessione sul nostro Paese: “Non c’è una carta a terra non c’è un fiore deturpato. Amo il mio Paese ma sono invidiosa della civiltà degli altri.”