Caterina Balivo pronta per un cambiamento: “Ecco di cosa ho bisogno”

“Quello di cui ho bisogno è intraprendere progetti nuovi”, la confessione inaspettata della conduttrice

È tornata in pista Caterina Balivo, che è stata al timone di Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8 ed ora protagonista in seconda serata su Rai2 con lo show Help – Ho un dubbio. Sulle pagine di un recente numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la presentatrice di Aversa ha rotto il silenzio svelando cosa l’ha spinta a tornare sul piccolo schermo e in particolare ad accettare i progetti che le sono stati proposti:

“Quello di cui ho bisogno è intraprendere progetti nuovi perchè sento il bisogno continuo di mettermi alla prova”.

In questi ultimi due anni infatti la storica conduttrice Rai è mancata dalla tv, lasciando il programma che l’aveva traghetta nel primo pomeriggio della rete ammiraglia, Vieni da me, dopo gli anni trascorsi al timone di Detto Fatto. La conduttrice infatti ha deciso di prendersi una pausa dalla tv durante la pandemia per tutelare i suoi cari e prendersi del tempo da dedicare alla famiglia.



Help – Ho un dubbio: ecco perchè Caterina Balivo ha accettato la conduzione

Senza peli sulla lingua la conduttrice di Aversa ha svelato cosa l’ha spinta ad accettare la sua nuova sfida professionale:

“Ho accettato di condurre questo programma perchè finalmente posso parlare e interagire concretamente con il pubblico”.

Ha ammesso poi che in passato perdere la conduzione di Festa Italiana è stato un vero choc e che da allora ha capito che nella vita si può e si deve cambiare e bisogna inseguire i propri sogni senza paura. Intanto per lei ci sarà anche un game show su La7 pronto a partire il prossimo autunno.

Caterina Balivo: quando inizia il suo nuovo game show preserale su La7

Oltre a Help – Ho un dubbio, trasmissione in cui la conduttrice di Aversa aiuta i concorrenti nelle loro scelte di vita, la conduttrice è pronta per presentare anche Lingo, il nuovo game show di La7. Il programma partirà il prossimo 12 settembre e la 42enne dovrà scontrarsi con dei colossi come Reazione a catena su Rai1 e Caduta libera su Canale5. Chi vincerà la gara degli ascolti? Al tempo le risposte.