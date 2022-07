Caterina Balivo, slitta il ritorno in Rai: quando va in onda Help-Ho un dubbio

Caterina Balivo torna in Rai con un nuovo programma ma slitta la messa in onda

Dopo due anni di stop forzato, ad esclusione della sua partecipazione come giurata nello show di Milly Carlucci Il cantante mascherato, la conduttrice campana è ritornata in onda con una nuova trasmissione su Tv8 dal titolo Chi vuole sposare mia mamma? E a settembre sarà alla guida di un quiz su La7 prima di allora però, tornerà in Rai, più precisamente su Rai2, alla conduzione di Help-Ho un dubbio. Il suo ritorno nella tv Stato quasi tre anni dalla chiusura di Vieni da me, però, slitterà di qualche giorno. La nuova trasmissione della seconda serata di Rai2, infatti, non debutterà giovedì 28 luglio, come inizialmente previsto, ma martedì 2 agosto dalle 22.50, ciò si evince dal promo trasmesso per la prima volta ieri sera durante il Tim Summer Hits.

Help-Ho un dubbio anticipazioni: come sarà il nuovo programma di Rai2

Il nuovo programma di Caterina Balivo che andrà in onda su Rai2 ha un meccanismo molto semplice. Bastato sul format inglese What should I do, vedrà protagonista di ogni puntata un concorrente, che in realtà potrà essere da solo, in coppia o con un gruppo di amici che porrà il suo dubbio al pubblico in studio. Quest’ultimo potrà scegliere tra le due opzioni proposte attraverso un telecomando. Nel corso della puntata, però, il racconto del concorrenti si arricchirà con videomessaggio di amici e parenti, ed altri dettaglio che potrebbero far cambiare idea al pubblico. Si voterà infatti varie volte fino al risultato dell’ultima votazione che sancirà la decisione che il concorrente dovrà rispettare perché nelle puntate successive, poi, il pubblico assisterà agli sviluppi delle storie e delle decisioni prese.

Caterina Balivo, arriva il promo della sua nuova trasmissione su Rai2 in seconda serata

Dunque, la conduttrice campana, reduce da un chiarimento, a partire da martedì 2 agosto alle 22.50 circa condurrà su Rai2 Help-Ho un dubbio. La messa in onda del nuovo programma è slittata di un paio di giorni ed i motivi non sono chiari ed andrà in onda ogni martedì e giovedì. A questo link è disponibile il promo del programma nel quale si vede la conduttrice chiedere al pubblico in studio: “Conduco o non conduco Help-Ho un dubbio?” Ricalcando appunto lo schema del programma ed il pubblico risponde all’unanimità di ‘Si’.