Delia Duran e Alex Belli, crisi nera per la coppia? Lei rompe il silenzio

Alex Belli e sua moglie sono in crisi? Lei: “Tra noi va assolutamente tutto benissimo”

Delia Duran ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Ed in questa circostanza l’attrice e showgirl di origini venezuelane ha parlato dei suoi progetti futuri dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e della sua storia d’amore con l’attore. A tal proposito il giornalista ha subito voluto domandarle se tra loro va tutto bene o se c’è un po’ di crisi: “Possiamo stare tranquilli?”. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito chiarito che tra loro va tutto a gonfie vele, aggiungendo che stanno facendo anche progetti importanti:

“Tutto benissimo, stiamo progettando tante cose belle…Non stiamo mai fermi, il lavoro ci elettrizza…”

Delia Duran e suo marito hanno un grande sogno nel cassetto: “Vogliamo diventare genitori”

La giovane attrice di origini venezuelane al settimanale Vero ha poi rivelato di avere un grande sogno nel cassetto. Quale? Quello di diventare presto mamma, sperando che il primo figlio venga in maniera naturale:

“Il sogno più grande mio e di Alex Belli è quello di diventare genitori, vogliamo un bambino al più presto, ci teniamo tanto, speriamo che venga in maniera naturale…”

L’attrice, il cui marito ha annunciato su twitter che si prenderà una pausa dalla Tv, ha poi rivelato al magazine di essere certa che sarà una buona madre: “Mi sento pronta per essere una buona mamma…”

L’attrice non lo nasconde: “Io e a mio marito piacciono tanto le donne”

Delia Duran ha poi concluso questo sua intervista sull’ultimo numero del magazine Vero asserendo di avere una cosa in comune con suo marito Alex Belli:

“Lui ama troppo le donne…Di conseguenza io posso capire perchè anche io le amo, siamo sulla stessa lunghezza…”

Il giornalista del settimanale di gossip le ha poi fatto presente che spesso e volentieri è stata molto criticata, cogliendo la palla al balzo per chiederle se ha mai sofferto per questo. E quest’ultima ha subito dichiarato di non aver mai dato peso alle polemiche e/o critiche, anzi: “No, assolutamente, mi sono sempre scivolate addosso…” Progetti futuri nel lavoro? Ce ne sarebbero diversi, come ha confessato lei stessa, anche se ha preferito non sbilanciarsi più di tanto: “Ci sono vari progetti in ballo, ma non posso dire ancora niente…”