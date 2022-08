Don Matteo 14, l’attrice di Valentina fa chiarezza sull’addio: “Spero di no”

Emma Valenti (Valentina Anceschi) non sarà più nella fiction di Rai1? “Mi piacerebbe farne ancora parte”

Continuano incessanti le anticipazioni su Don Matteo 14 sia per quanto riguarda la trama che, soprattutto, sul cast con addii, conferme, ritorni e partenze. Ed in bilico c’è anche il personaggio di Valentina Anceschi, figlia del Colonello che ha il volto di Flavio Insinna, che nella scorsa stagione ha avuto un breve flirt con il P.M. Marco Nardi (Maurizio Lastrico) ma adesso che Marco ed Anna usciranno di scena Valentina dirà addio alla fiction? A fare chiarezza su questo dubbio ci ha pensato l’attrice che la impersona, Emma Valente, che in un’intervista a TvMia, ha rivelato:

“Don Matteo mi ha permesso di vivere un’esperienza meravigliosa come attrice e non nego che mi piacerebbe fare ancora parte di questa famiglia. Spero proprio di essere ancora tra i volti di questa fiction.”

Don Matteo 14, l’attrice di Valentina svela: “Ecco come sono arrivata alla fiction”

Emma Valente è una giovane attrice di 25 anni che è riuscita ad ottenere una grande popolarità grazie al ruolo di Valentina in Don Matteo. Non è chiaro se nella prossima stagione della fiction con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ci sarà o meno ( mentre è ufficiale l’addio di Anna e Marco) ma ciò che è certo è come è arrivata ad ottenere un ruolo in questa importate serie di Rai1. Sempre nella breve intervista concessa al settimanale TvMia, infatti, la giovane attrice ha rivelato:

“Quando sono entrata nel Centro Sperimentale di Cinematografia mi sono definitivamente trasferita a Roma…Così sono iniziati i primi provini che alla fine mi hanno portata ad ottenere la parte nella fiction.”

La Valente, inoltre, ha aggiunto che i suoi genitori ed il fidanzato Pietro (Beruatto calciatore del Pisa) l’hanno sempre spronata nell’inseguire il suo sogno di diventare attrice.

Che Dio ci aiuti 7, nel cast arriva l’attrice: “Bellissimo momento”

Ed è notizia di questi giorni che Emma Valente, dismessi i panni di Valentina in Don Matteo approderà a Che Dio ci aiuti. Felicissima per questa sua nuova esperienza ha concluso così la sua intervista: “Ci sono novità professionali nel mio futuro. È un bellissimo momento per me.”