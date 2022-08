Enrico Brignano, toccante racconto su Flora Canto: “Non tratteneva l’emozione”

Flora Canto e l’emozione vissuta il giorno del matrimonio: parla il marito

Il 30 luglio la coppia è convolata a nozze, alla presenza dei due figli Martina e Niccolò e dei parenti e amici più stretti. E nonostante siano passate alcune settimane i ricordi di quel giorno sono più vivi che mai. E proprio Enrico Brignano ne ha uno, un’immagine indelebile che non riesce a togliere dal cuore. A raccontarlo è lui stesso in una lunga e intensa intervista sulle pagine del quotidiano La Nazione. Qui ricordando il giorno del matrimonio l’attore e comico dice:

“C’è un video in cui lei non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco”.

Enrico Brignano e il chiarimento su una sua frase: “Forse ero ubriaco”

Durante l’intervista sempre parlando del matrimonio, al quale c’è stata un’assenza pesante, Brignano chiarisce anche una sua frase che è rimasta nella memoria dei suoi fan. Pare infatti che in un’intervista del 2021 l’attore, che ha già un matrimonio alle spalle con la ballerina Bianca Pazzaglia (con cui è stato legato dal 2008 al 2013), avesse detto che non si sarebbe mai più sposato “nemmeno se la Lazio vincesse lo scudetto”. Visto però come sono andate le cose con Flora Canto l’attore in merito a quella frase ha precisato:

“Forse ero ubriaco. Più probabilmente non ho mai detto niente del genere”.

L’attore racconta come ha conquistato Flora Canto: Facendola ridere”

Infine Enrico Brignano ha raccontato com’è riuscito a fare breccia nel cuore dell’attuale moglie.

“Facendola ridere. Sul palco lei faceva ridere me e io lei”

svela l’attore. Tuttavia Enrico precisa come fare lo stesso mestiere non abbia soltanto lati positivi. “A letto si porta qualche complicazione di più” spiega. Secondo Brignano, infatti, quando due persone fanno mestieri diversi hanno qualcosa di nuovo da raccontare della giornata. Invece facendo lo stesso lavoro si parla della stessa cosa e “sa di vecchio”. Per fortuna però Enrico e Flora sono riusciti ad incastrarsi alla perfezione anche sotto questo punto di vista. I due riescono infatti sia a supportarsi l’un l’altro sia a lavorare assieme, come si è visto durante le puntate di Un’ora sola vi vorrei.