Roberta Capua e il dramma raccontato a Estate in diretta: “Tutto distrutto”

Scritto da Giulia Tolace , il Agosto 12, 2022 , in Programmi Tv

La conduttrice di Estate in diretta commenta il nubifragio avvenuto a Stromboli

Nelle ultime ore il maltempo si è abbattuto su Stromboli in maniera violentissima. Durante la puntata di oggi Roberta Capua, insieme al collega Gianluca Semprini, ha spiegato ai telespettatori di Rai1 cos’è successo. L’inviata presente sul posto ha fatto vedere uno scenario sconvolgente. Una colata di fango ha invaso il centro abitato trascinando con sé di tutto e provocando grossi danni.

“Purtroppo il maltempo sta flagellando il sud Italia”

ha detto la Capua. La conduttrice si è detta consapevole del fatto che questi siano i giorni tipici delle vacanze, soprattutto perché si è a ridosso del weekend di Ferragosto. Purtroppo però per molti turisti le vacanze si stanno rivelando un incubo. “E’ tutto distrutto” ha infine aggiunto davanti ai servizi che sono stati mostrati in diretta.

Il conduttore di Estate in diretta ritorna sull’incendio avvenuto per la fiction: “Inchiesta in corso”

Anche Gianluca Semprini, dopo aver lanciato un allarme, ha dato alcuni aggiornamenti sul nubifragio avvenuto a Stromboli. In particolare il conduttore, affiancato da Roberta Capua, ha spiegato che secondo il sindaco si stanno pagando le conseguenze dell’incendio avvenuto nei mesi scorsi. Non molto tempo fa, infatti, durante le riprese di una fiction destinata prossimamente a Rai1 era scoppiato un terribile incendio che aveva distrutto ettari ed ettari di vegetazione. L’assenza di alberi potrebbe dunque aver causato un minore assorbimento dell’acqua da parte del terreno. Su questo argomento Semprini ha tenuto però a specificare che il set non era gestito dalla Rai ma dalla casa di produzione della fiction.

“Comunque su tutto questo c’è un’inchiesta in corso”

ha concluso.

Roberta Capua aggiorna sulla situazione di Stromboli: “Sono stati mandati dei soccorsi”

L’inviata di Estate in diretta, presente sul luogo, ha raccolto diverse testimonianze. C’è gente che ha perso tutto, altri che hanno riportato danni gravi alle abitazioni e alle attività commerciali. A questo si aggiunge il fatto che, come ha detto Gianluca Semprini, i turisti vogliono scappare perché hanno paura.

“Sono stati mandati dei soccorsi”

ha spiegato la Capua. Da Milazzo è partita una nave per trasportare mezzi di soccorso e aiuto per rimuovere il fango. Inoltre una nave della guardia costiera sta trasportando un gruppo di volontari per dare una mano agli abitanti dell’isola.