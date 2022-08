Roberta Capua in difficoltà a Estate in diretta: “Delitto terribile”

La conduttrice di Estate in diretta sconvolta per l’omicidio di Ciro Palmieri: “Sconvolgente”

Non è stata una puntata facile quella di oggi per Roberta Capua e Gianluca Semprini che hanno dovuto fare i conti con delle notizie piuttosto pesanti da dare ai telespettatori di Rai1. Tra queste i due conduttori si sono occupati della morte di Ciro Palmieri, il fornaio di Giffoni, a Salerno, che ha avuto diversi risvolti. Pare infatti che potrebbero essere stati la moglie e due dei figli della coppia ad uccidere l’uomo. Ma la vicenda ha assunto dei tratti davvero inquietanti perché i presunti colpevoli avrebbero fatto a pezzi il cadavere.

“Si è consumato un atrocissimo delitto, un delitto terribile”

ha detto la Capua piuttosto provata dalla crudeltà della vicenda. Ad aggravare ancora di più i fatti è che l’omicidio si sarebbe verificato davanti ad un bambino di 11 anni. “Un omicidio sconvolgente” ha commentato Roberta.

Roberta Capua e i danni del maltempo: “Giornata difficilissima”

Dopo aver lanciato un allarme a Estate in diretta anche Gianluca Semprini ha commentato l’omicidio di Ciro. Il giornalista ha spiegato che la moglie aveva addirittura denunciato la scomparsa a Chi l’ha visto? come messinscena. Spazio poi al maltempo che negli ultimi giorni ha messo diverse località d’Italia in ginocchio.

“Ieri è stata una giornata difficilissima, abbiamo visto delle immagini apocalittiche”

ha detto la conduttrice di Rai1. Purtroppo il maltempo ha fatto anche delle vittime. In particolare Gianluca Semprini ha detto di essere stato molto colpito dalla vicenda avvenuta in Toscana dove una donna è morta schiacciata da un albero nel tentativo di mettere in salvo un’altra donna.

Tutti gli altri argomenti trattati oggi a Estate in diretta: dalle truffe alle ultime notizie

Per quanto riguarda la cronaca Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno dato poi degli aggiornamenti, arrivati proprio in diretta, sull’omicidio di Carmela Fabozzi. Pare infatti che sia stato catturato il presunto assassino della vittima. Spazio poi alle truffe, sia quelle riguardanti le vacanze (con alloggi inesistenti) sia quelle legate alle diete. Presente in collegamento per raccontare la truffa subìta anche la famosissima cuoca Benedetta Rossi che ha vissuto una brutta disavventura.