Francesco Chiofalo di nuovo in ospedale, influencer allarma: “È grave”

Paura per l’ex volto de La pupa è il secchione show, Deianira Marzano: “Non è poco grave”

Nelle scorse ore Francesco Chiofalo si è immortalato in ospedale nelle sue Instagram stories spaventando non poco i suoi fan. L’ex volto di Temptation Island e La pupa e il secchione show da anni combatte contro un tumore ed altri problemi di salute che spesso hanno reso necessarie delle operazioni. Adesso, a chiarire meglio le condizioni di salute dell’uomo, è intervenuta Deianira Marzano, influencere e sua grande amica, che ha spiegato preoccupata sui social:

“Mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede, poi ne parlerà lui sicuramente con voi.”

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale, nota influencer preoccupata: “Era spaventato”

Deianira Marzano non si è sbilanciata molto sulle condizioni di salute del noto volto televisivo, limitandosi solo a dire che la situazione è tutt’altro che tranquilla e risolta. L’uomo continua a preoccupare per la sua salute. Inoltre l’influencer ha anche confessato, preoccupata, lo stato d’animo dell’amico:

“Era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare.”

Attraverso il profilo Instagram di Chiofalo si può notare come dopo una serata a Catania, l’uomo si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale a Catania, a documentato il tutto lamentando dei problemi alla gamba ma non è sceso nel dettaglio. Adesso la Marzano, purtroppo, chiarisce che si tratta di qualcosa di grave e si spera, quindi, che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

Come sta l’ex volto di Temptation Island e fidanzato di Drusilla Gucci: parla Deianira Marzano

Insomma, per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo, che ieri sera è stato ricoverato in ospedale. Deianira Marzano ha rivelato tutta la sua preoccupazione, aggiungendo che sicuramente più avanti sarà lo stesso a parlare. Chiofalo è diventato un noto personaggio televisivo grazie alla sua partecipazioni a Temptation Island prima e La pupa e il secchione show dopo. Grazie alla sua simpatia e schiettezza è entrato subito nel cuore dei telespettatori rimanendo anche al centro del gossip per le sue storie d’amore. Attualmente è fidanzato con Drusilla Gucci, ex naufraga dell’Isola dei famosi.