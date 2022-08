Francesco Totti e Ilary Blasi: parla la figlia Chanel dopo la separazione

Ilary Blasi ed il suo ex marito separati: rompe il silenzio la loro figlia

In questo periodo Chanel Totti sta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia in compagnia di suo padre Francesco Totti e dei suoi fratelli. Ovviamente anche lei è finita in qualche modo al centro del gossip dopo la clamorosa separazione dei suoi genitori. E dopo tanto parlare di questa faccenda anche la ragazza ha deciso di rompere il silenzio. Cosa ha detto? Ha pubblicato recentemente un video su Tik Tok in cui ha rivelato di essere abbastanza indifferente a tutto ciò che sta succedendo intorno a lei: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti…”

Francesco Totti, la figlia fa una confessione: “So quanto valgo”

Chanel Totti, sempre in questo suo intervento sul social network più amato ed apprezzato dai giovani, dopo aver rivelato di essere abbastanza indifferente a tutto ciò che sta succedendo intorno a lei in quest’ultimo periodo, ha anche voluto fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? La figlia di Ilary Blasi e dell’ex calciatore della As Roma, il quale è sempre al centro del gossip, ha dichiarato senza indugio alcuno di essere indifferente perchè sa quanto vale e quanto valgono le persone:

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente perché sai quanto vali e quanto valgono le persone…”

Insomma interpretando queste parole si capisce una cosa chiara e netta: la ragazza sembra non voglia essere coinvolta nella maniera più assoluta nei gossip che hanno travolto i suoi genitori dopo aver annunciato la loro clamorosa ed inaspettata separazione.

Chanel Totti ai ferri corti con suo padre? Gli ultimi gossip

Si segnala inoltre che girerebbero diverse voci di corridoio su una presunta maretta tra la ragazza e suo padre Francesco Totti. Ma sarà vero? Al momento pare che queste siano solo rumor totalmente privi di fondamento, visto che la giovane Chanel sembra essere molto legata non solo al padre, ma anche alla madre Ilary Blasi, che ha deciso di passare queste settimane sulle Dolomiti per riflettere sul suo presente e sul suo futuro.