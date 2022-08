Francesco Totti sta trascorrendo le vacanze con Noemi Bocchi? L’indiscrezione

Noemi Bocchi avvistata vicino alla villa dell’ex calciatore? La segnalazione

Noemi Bocchi al centro del gossip per essere la presunta fiamma di Francesco Totti, per la prima volta non ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive nella Costa Smeralda, visto che è stata avvistata a San Felice Circeo, poco distante da Sabaudia dove si trova l’ex calciatore. Stando a quanto ha riportato Il Messaggero, infatti la 34enne sarebbe vicina alla villa del noto campione del mondo. A fotografare la giovane romana è stato Dagospia, beccandola sulla spiaggia del residence privato in cui sta alloggiando.



Il gesto importante della nuova presunta fiamma di Totti: “Rimasta nella terraferma per stare con lui”

Non si fa altro che parlare della presunta liasion amorosa tra l’ex marito di Ilary Blasi e Noemi Bocchi. A quanto pare quest’ultima ha cambiato la meta delle sue vacanze estive, dato che per la prima volta proprio per viversi la relazione con l’ex calciatore ha scelto di passare dei giorni di relax a San Felice Circeo. Di recente la 34enne è stata avvistata vicino alla villa del popolare capitano, in cui lo stesso sta trascorrendo qualche giorno insieme alle due figlie Chanel e Isabel dopo aver dato il cambio alla conduttrice de L’Isola dei Famosi, che intanto ha preso una drastica decisione. Secondo Il Messaggero la giovane romana che avrebbe fatto breccia nel cuore del Pupone lo avrebbe raggiunto, trasferendosi in un residence situato vicino a Sabaudia in cui probabilmente si fermerà fino a Ferragosto. Proprio dalla spiaggia in questione la diretta interessata qualche giorno fa sarebbe stata prelevata e portata su uno yacht ormeggiato al largo, per poi rientrare solo dopo qualche ora. La domanda quindi sorge spontanea: “Che a bordo ci sia stato proprio Totti?”. I due quindi potrebbero aver pensato a dei nuovi metodi per depistare i paparazzi. Inoltre la 34enne sta dimostrando di tenere molto all’ex calciatore:

“Secondo il suo entourage quest’anno sarebbe rimasta sulla terraferma solo per stare vicina al nuovo amore“.

La smentita dell’amico del noto capitano della Roma: “Non ha mai messo in mezzo i figli”

Intanto ancora una volta Alex Nuccetelli, durante l’ultima puntata di Estate in Diretta dopo aver detto che l’ex calciatore e Ilary Blasi tuteleranno soprattutto i loro figli, ha fatto una smentita, visto che riferendosi all’amico dopo aver detto che non ha mai portato i suoi bambini dalla presunta nuova fiamma ha aggiunto: