Georgette Polizzi, difficoltà dopo il parto: “Ho avuto un attacco di panico”

Il racconto doloroso della famosa stilista: “Dopo il cesareo non sentivo più le gambe”

Georgette Polizzi conosciuta dal pubblico per essere una stilista e influencer, ma soprattutto per aver partecipato a Temptation Island con il compagno Davide Tresse, lo scorso 21 marzo ha messo al mondo la piccola Sole avuta tramite la procreazione assistita. La 39enne ha parlato proprio della nascita della sua bambina ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, facendo sapere di essere stata molto male dopo il parto cesareo:

“A causa dell’anestesia spinale non sentivo più le gambe, ho provato la sensazione di quando mi sono ammalata di sclerosi multipla”.

Poi dopo aver fatto sapere di aver avuto un attacco di panico ha aggiunto: “E’ stato terribile”.



L’ex concorrente del noto reality svela come ha scoperto la sua malattia: “Un giorno mi sono paralizzata”

Georgette Polizzi che ha affrontato tanti drammi, si è raccontata in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. La giovane influencer affetta da sclerosi multipla non poteva non parlare della nascita della piccola Sole: “E’ stato un miracolo e con lei sono rinata. Dopo il mio passato sono una nuova me. E’ stata un’emozione meravigliosa e un riscatto nei confronti della vita”. L’ex concorrente di Temptation Island a questo punto ha fatto sapere di aver dovuto fare un percorso di procreazione assistita per poter diventare mamma, poichè alcuni farmaci e terapie che assume a causa della sua malattia non sono compatibili con la gravidanza. A questo punto ha raccontato in che modo le è stata diagnosticata la sclerosi multipla:

“Un giorno improvvisamente mi sono paralizzata dal collo in giù e sono stata ricoverata in ospedale”.

Georgette Polizzi anticipa il ritorno in tv: “Racconterò una parte di me molto toccante”

Sempre durante l’intervista, l’ex protagonista di Temptation Island alla domanda se il pubblico avrà modo di rivederla in tv ha anticipato:

“Prossimamente sarò di nuovo su Real Time in una puntata di Seconda vita, dove racconterò una parte di me molto toccante“.

Infine oltre a far sapere di aver ripreso la terapia dopo aver messo al mondo Sole, si è detta convinta che la sua malattia possa essere frutto del suo passato difficile: “Penso che sia il mio caso, dato che è venuta fuori dal nulla”.