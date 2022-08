Gerry Scotti, allarme a Mediaset: “Sono stanco di stare sempre in studio”

Il conduttore di Caduta Libera avverte Mediaset di essere stanco di stare sempre in uno studio

Ci sono conduttori che passano la loro carriera a viaggiare in giro per l’Italia, o per il mondo, e che uno studio televisivo lo vedono solo col binocolo, e poi ci sono conduttori popolarissimi che vivono all’interno degli studi da decenni. Gerry Scotti è senza dubbio il re del quiz e uno dei volti più noti al grande pubblico che, come riporta il settimanale Nuovo Tv, pare si sia un po’ annoiato:

“Sono stanco di stare sempre in studio. Vorrei mettermi a fare il divulgatore come gli Angela”.

Gerry Scotti e il suo sogno in tv: “Mi piacerebbe raccontare i paesini italiani”

Cosa renderebbe un programma come Linea Verde o Mela Verde degno di essere seguito con un’attenzione particolare da parte dello spettatore? Un volto degno a condurre, chiaro. Ecco, quindi, che un Gerry Scotti, conduttore di Caduta Libera, alla guida di un programma simile sarebbe davvero un arricchimento in più degno di attenzione e rispetto. “Mi piacerebbe raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, ma ogni volta che ne parlo a Mediaset mi dicono ‘si certo, buona idea’ come si fa coi matti”, come riporta il sopracitato settimanale. Un vero peccato, quindi, che l’azienda non abbia il coraggio di proporre format nuovi ai loro conduttori di punta.

Quando dirà addio alla televisione? “Finché continuo a divertirmi, e con me il pubblico, vado avanti”

Si sa che quando si lavora in televisione la pensione è un sogno che rimane tale. Pochi sono coloro che a un certo punto della loro carriera decidono di mettere da parte la sfera professionale per godersi quella privata. Quando Gerry Scotti deciderà di appendere la veste di conduttore al chiodo? “Finché continuo a divertirmi, e con me il pubblico, vado avanti”. La stessa filosofia di Mara Venier, che ha messo una parola fine alla sua pensione: fino a quando il pubblico la vorrà in onda lei non si ritirerà mai. Comunque sia se il re del quiz (infastidito da una gaffe di Fedez, successo settimane fa) dovesse decidere di ritirarsi lo farebbe col sorriso sul volto dato che potrebbe godersi la sua compagna, suo figlio, la nipotina, e soprattutto il suo casale circondato dalle vigne.