GF Vip 7 anticipazioni, chef nel cast? Il nuovo indizio di Alfonso Signorini

Il conduttore anticipa: “In arrivo gustosi pranzetti nella casa del GF Vip”. Di chi si tratta?

Soltanto nelle scorse ore il conduttore del reality show di Canale 5 pronto a tornare a partire dal 19 settembre 2022 ha anticipato che avrebbe lanciato un nuovo indizio su uno dei concorrenti, che non è tardato ad arrivare. Il giornalista ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram la foto di un cappello da cuoco bianco e ha scritto: “In arrivo gustosi pranzetti nella casa”.



Un cuoco nel cast del noto reality show di Canale 5? Ecco chi potrebbe essere

Alfonso Signorini ha senza ombra di dubbio incuriosito parecchi utenti della rete dopo aver lanciato il quinto indizio social sul cast del suo programma, precisamente la foto di un cappello utilizzato da un cuoco. Sembra proprio che il concorrente in questione che varcherà la famosa porta rossa sia un professionista del settore, quindi non è da escludere che potrebbe trattarsi di Alessandro Borghese, Antonino Cannavacciolo o Bruno Barbieri. C’è però anche chi ha ipotizzato che potrebbe essere anche Lorenzo Biagiarelli il compagno di Selvaggia Lucarelli, oppure Elisa Isoardi e Benedetta Parodi per aver condotto programmi di cucina.

Due ex tronisti hanno fatto il provino per partecipare al Grande Fratello Vip? Lo scoop

Intanto mentre il conduttore ha fatto sapere l’intenzione di voler tenere segreta l’identità dei concorrenti del suo reality show, nelle scorse ore è circolata un’indiscrezione clamorosa. In particolare delle voci riportano che Matteo Ranieri e Luca Salatino due ex tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, avrebbero fatto il provino per poter fare il loro ingresso nella casa di Cinecittà. Il fidanzato di Soraia Allam Ceruti è un pugile e uno chef romano, che in passato ha fatto i conti con una difficile situazione familiare. Il 29enne sui social oltre a mostrarsi sempre più innamorato della sua fidanzata, condivide video delle sue ricette che sono parecchio apprezzati. Potrebbe essere invece legato a lui il nuovo indizio lanciato dal conduttore del noto reality show, nonostante sia più conosciuto dal pubblico come ex tronista e ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti? Al momento però il più papabile sembra essere il popolare imprenditore Joe Bastianich e ex giudice di Masterchef, anche se non c’è alcuna conferma.