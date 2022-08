GF Vip 7, anticipazioni concorrenti: nel cast la madre di Giulia Salemi?

L’ex naufraga si candida per il GF Vip: “Sogna di partecipare alla prossima edizione”

Mentre aumenta da parte dei telespettatori del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini la curiosità di sapere chi ci sarà nella nuova edizione, il portale Dagospia ha svelato che Fariba Tehrani, nota al pubblico soprattutto per essere la madre della fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è candidata:

“La mitologica ex isolana, sogna di partecipare alla prossima edizione. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli e la madre Fariba Tehrani nel noto reality show? Lo scoop

A partire dal 19 settembre 2022 finalmente partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, e continuano a circolare diverse indiscrezioni sul cast nonostante nei giorni scorsi è stato svelato che sarebbero stati già scelti tutti i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa. Tra i possibili partecipanti c’è anche la mamma di Giulia Salemi, ma non si tratta di nessuna certezza ma di una candidatura, dato che la diretta interessata stando a quanto ha riportato Dagospia, sarebbe intenzionata a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà dopo l’esperienza non piacevole vissuta all’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, invece di recente thepipol_tv ha svelato che sarebbe pronta a tornare nel reality show condotto da Alfonso Signorini, con una veste del tutto inedita a quanto pare pensata appositamente per lei:

“Al momento è solo un rumors ma pare che potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage con i coinquilini appena eliminati”.

Giulia Salemi pronta ad avere il suo primo figlio? “Amo i bambini ma diamo tempo a tempo”

Intanto in attesa di sapere con certezza se veramente la giovane influencer e modella avrà questo ruolo nel noto reality show in cui ha trovato l’amore, di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. La figlia di Fariba Tehrani riguardo alla clamorosa indiscrezione circolata su di lei sulla sua voglia di diventare mamma e quindi di avere il suo primo figlio dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, ha ammesso una sua preoccupazione:

“Amo i bambini, ma diamo tempo al tempo. Sono molto accomodante con loro, non so se riuscirei a essere severa come è stata mia mamma con me, ma poi visti i risultati aveva ragione lei”.

Inoltre non ha nascosto uno dei suoi sogni: “Il mio desiderio è di fare la conduttrice e portare i giovani a vedere la tv, tipo chi mi ama mi segua”.