GF Vip 7, chi c’era dietro l’indizio del pallone: la trattativa è sfumata

Il noto reality show incassa un no dal figlio dell’allenatore: ecco di chi si tratta

Nelle scorse settimane il conduttore del noto reality show di Canale 5 che a settembre 2022 tornerà sul piccolo schermo, ha lanciato un altro indizio sul cast. In particolare Alfonso Signorini tramite le storie del suo profilo Instagram aveva pubblicato la fotografia di un pallone da calcio bianco e blu scrivendo: “Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente”. Finalmente a distanza di diversi giorni è stato svelato da thepipol_tv di chi si trattava, ovvero Nicolò Pirlo, il figlio del noto allenatore e ex campione del mondo Andrea Pirlo, che però stando a quanto si legge avrebbe rifiutato la proposta di partecipare come concorrente.



Nicolò Pirlo non parteciperà al programma di Alfonso Signorini: “Vuole concentrarsi sulla moda”

In attesa del ritorno del GF Vip 7 che ha cambiato di nuovo data e della formazione del cast, il conduttore ha lanciato diversi indizi sui personaggi che varcheranno la famosa porta rossa, e uno appartenente al quinto concorrente è stato un pallone di calcio. In un primo momento secondo BlogTivvu.com si poteva trattare di Diego Armando Maradona Junior, che però non ha perso tempo per smentire la sua probabile partecipazione al programma. A fare chiarezza svelando l’identità del concorrente in questione ci ha pensato thepipol_tv nella sua pagina Instagram, facendo sapere che uno dei primi a essere stati contattati dalla redazione del reality è stato Nicolò Pirlo, il figlio maggiore dell’allenatore e ex campione del mondo Andrea Pirlo. La ragione per cui il 18enne ha detto no è la seguente:

“In questo momento della sua vita dopo aver appeso le scarpette al chiodo, vuol concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato“.

In particolare il figlio del noto allenatore ha creato un brand di moda dichiarando: “Sto cercando di dare inizio al mio sogno unendo la moda al calcio. Le maglie delle varie squadre non devono rimanere rinchiuse negli stadi, devono vivere nelle strade, indossate tutti i giorni”.

Cinecittà martoriata dalle fiamme: intatta la casa del Grande Fratello Vip 7

Sempre thepipol_tv, riguardo al mancato ingresso del figlio del famoso allenatore di calcio ha aggiunto: “Dopo un breve approccio, ha preferito almeno per questa edizione, desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare”.

Intanto nelle scorse ore Cinecittà è stata martoriata dalle fiamme, e il rogo ha distrutto diversi set cinematografici minacciando anche la struttura del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per fortuna la casa più spiata dagli italiani non è stata sfiorata dallo spaventoso incendio, che ovviamente è stato spento dai Vigili del Fuoco. Inoltre non ci sono stati danni a persone, visto che nessuno è rimasto ferito o intossicato.