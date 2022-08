GF Vip anticipazioni, la mamma di Giulia Salemi nel cast: arriva la conferma

Fariba Tehrani nel cast del reality show di Alfonso Signorini: l’ultimo scoop

Giorni fa il portale Dagospia.it ha rivelato che la mamma di Giulia Salemi avrebbe tanto voluto partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Sogna di partecipare alla prossima edizione del GF Vip…” E a quanto pare il suo sogno diventerà presto realtà. A lanciare lo scoop è stato ore fa il popolare blogger televisivo Davide Maggio in una diretta instagram condivisa con Pino Strabioli, come ha riportato la fanpage gfvipnews:

“Fariba, la mamma di Giulia Salemi, sarà tra i concorrenti della settima edizione del GF Vip…A rivelarlo è stato Davide Maggio…”

Chi è la mamma di Giulia Salemi: parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip

In tanti si staranno chiedendo chi è Fariba Tehrani. Quest’ultima è la mamma della popolare influencer, che da tempo è fidanzata con Pierpaolo Pretelli. Ha già partecipato in passato a Pechino Express e a L’Isola dei Famosi. E tutte e due le volte ha lasciato senza ombra di dubbio il segno. Lei ha 60 anni ed è nata Tehran in Iran (il 10 maggio 1962 per l’esattezza). Proprio ieri in un’intervista al settimanale Nuovo ha rivelato di sperare che sua figlia e il suo compagno si sposino molto presto. A settembre farà il suo approdo nel reality show di Alfonso Signorini, dopo che sua figlia ha già partecipato due volte (e suo genero una sola volta). Come se la caverà?

Grande Fratello Vip anticipazioni cast: tutti gli ultimissimi rumor

Il nome di Fariba Tehrani non è stato certo l’unico nome accostato al cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Difatti oltre alla presenza sicura di Giovanni Ciacci, che è stato criticato per la sua confessione intima, pare che in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani ci siano anche Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e Chadia Rodriguez. Insistenti voci di corridoio hanno dato come sicuri concorrenti della versione vip del padre di tutti i reality show anche George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. Tutti questi rumor verranno presto confermati o smentiti?