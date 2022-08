Grand Hotel 3, clamoroso spoiler di Megan Montainer: “Ci saranno colpi di scena”

Megan Montainer se l’è lasciato sfuggire: “A Maite accade di tutto”

Tutto è pronto per una nuova imperdibile puntata della serie Grand Hotel 3 in onda stasera, come ogni venerdì, dalle ore 21:30 circa, su Canale5. In attesa di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi che verranno trasmessi oggi una delle protagoniste si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. Si tratta di Megan Montainer che nella serie interpreta il personaggio di Maite, molto amato dal pubblico. Si tratta di un ruolo che l’attrice spagnola ha amato molto e che le ha dato grandi soddisfazioni. Infatti alla precisa domanda se le sia piaciuto interpretarla Megan risponde:

“Molto, è una donna coraggiosa, che non si lascia mai sopraffare. La serie è ricca di colpi di scena e a Maite accade di tutto”.

Le parole dell’attrice su Grand Hotel 3: “E’ stata un’esperienza fantastica”

Nel corso dell’intervista Megan Montainer spiega di essere molto legata a tutti i ruoli che ha interpretato nella sua carriera. A darle la grande popolarità però è stata certamente l’indimenticabile Pepa de Il Segreto. Anche il ruolo di Maite però non è stato da meno e gli apprezzamenti sono arrivati non solo dal pubblico spagnolo ma anche da quello internazionale. Maite è una volitiva e risoluta avvocatessa, grande amica di Alicia (interpretata da Amaia Salamanca), l’eroina della serie tv. Parlando di come sia stato lavorare in questa serie Megan dice:

“E’ stata un’esperienza fantastica lavorare a Grand Hotel, una grande produzione dal successo immenso e un’occasione con compagni di set meravigliosi”.

Megan Montainer e il legame con l’Italia: “E’ una terra speciale”

Nella puntata in onda stasera di Grand Hotel 3 Alicia prenderà una decisione sofferta e i risvolti inaspettati non mancheranno. Intanto la Montainer si gode il successo del suo personaggio Maite in Italia, terra che le ha dato tante soddisfazioni lavorative. Qui è stata infatti giudice del programma tv Pequenos Gigantes ed ha recitato accanto a Raoul Bova nella fiction Fuoco amico TF45 – Eroe per amore.

“L’Italia è come la mia seconda casa. E’ una terra speciale”

ammette l’attrice. Tra le cose che più ama dell’Italia ci sono la gente, il cibo e i paesaggi.