Ilary Blasi e Francesco Totti evitano di incontrarsi: esplode il nuovo gossip

Francesco Totti e la sua ex moglie si evitano: spunta un nuovo retroscena

In queste ultime ore è spuntato un nuovo gossip sulla ex coppia composta da Ilary Blasi e il popolare ex calciatore della As Roma. Difatti ormai non c’è un solo giorno in cui non spunti un retroscena sui due ex coniugi. E proprio a tal proposito oggi il quotidiano Il Corriere della sera ha rivelato di essere venuto a conoscenza che i due pare si starebbero evitando in quest’ultimo periodo. E se questo retroscena fosse vero vorrebbe dire che i due non si sarebbero affatto lasciati bene, anzi:

“C’è stato un cambio della guardia nella villa di famiglia a Sabaudia…Lei se ne è andata, mentre lui è arrivato…I due hanno evitato qualsiasi incontro…”

Il quotidiano ha anche rivelato che i due neppure si sarebbero scambiati un gelido ‘ciao’, visto che avrebbero fatto di tutto per non incontrarsi: “Nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci…”

Ilary Blasi, il suo ex marito medita sulle arrabbiature legate al gossip? L’indiscrezione

Il quotidiano Il Corriere della sera, dopo aver rivelato che Francesco Totti e la ex moglie pare ormai si evitino letteralmente, ha anche riportato un altro retroscena. Di cosa si tratta? In pratica sembra che l’ex calciatore avrebbe deciso di passare le prossime settimane in villa a Sabaudia proprio per meditare sulle arrabbiature legate agli ultimi gossip circolati online e sulla carta stampata. Ovviamente lo sportivo pare abbia deciso di prendersi tutto il tempo necessario per decidere il da farsi: romperà presto il silenzio dicendo la sua verità? Il giornale quotidiano più letto in Italia ha poi fatto sapere che le pratiche per il divorzio pare siano ancora in alto mare:

“Gli avvocati non sono ancora andati oltre qualche telefonata informale e aspettano di sedersi ad un tavolo per avviare le pratiche di separazione della coppia de Oro…”

Alfonso Signorini esprime la sua opinione sui due ex coniugi: “Ci hanno dato linfa”

In queste ultime ore anche il popolare conduttore del Grande Fratello Vip ha espresso la sua opinione su Ilary Blasi e Francesco Totti. Difatti ospite da Simona Ventura all’evento La Terrazza Della Dolce Vita ha rivelato che per fortuna ci sono perchè hanno dato tantissima linfa al gossip in quest’ultimo periodo: “E’ una coppia meravigliosa quella, menomale che ci sono. Sono come il Bue Apis per noi…”