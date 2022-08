Manuel Bortuzzo e Angelica felici insieme: cosa ne pensa il padre di lui

Franco Bortuzzo rompe il silenzio su suo figlio e Angelica Benevieri: “E’ molto felice”

Sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 il papà di Manuel Bortuzzo ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Armando Sanchez. Proprio quest’ultimo ha subito colto la palla al balzo per chiedere al signor Bortuzzo della vita privata di suo figlio, visto che proprio in questi ultimi giorni è finito al centro del gossip per via della sua storia d’amore con la popolare tiktoker: “E per quanto riguarda l’amore?”. E l’uomo, con la usa proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito tenuto a precisare che suo figlio dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip è molto geloso della sua privacy, aggiungendo che comunque adesso è molto felice: “Manuel ora è felice e a me basta questo…”

Manuel Bortuzzo e la rottura con l’ex, il padre Franco fa chiarezza: “Io non c’entro niente”

Armando Sanchez su Novella 2000 ha poi fatto presente all’uomo che in molti sui social hanno insinuato che possa esserci stato il suo zampino nella rottura tra suo figlio e Lulù Selassiè: “Hanno incolpato lei…” E il signor Bortuzzo ha subito smentito, asserendo schiettamente di non aver mai messo becco nella vita privata di suo figlio, anzi:

“Non è assolutamente vero…Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me…Ha la testa sulle spalle…”

Franco Bortuzzo ha anche colto l’occasione per rivelare che anche la questione legata all’annuncio sull’Ansa della rottura tra suo figlio, il quale sono state gettate ombre sulla sua storia d’amore con Angelica Benevieri, e la principessa etiope l’ha scoperta solo in un secondo momento: “Mio figlio ha fatto tutto da solo…”

Grande Fratello Vip, il padre dell’ex concorrente è sicuro: “Non era il programma adatto a lui”

Il signor Bortuzzo, sempre in questa intervista rilasciata al giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez, ha poi rivelato di essere certo che il reality show di Alfonso Signorini non era la trasmissione adatta per suo figlio Manuel Bortuzzo:

“A lui non è piaciuto molto…Probabilmente lo vedremo in altri programmi, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino ad ora…”

Il padre dell’ex gieffino ha inoltre rassicurato che suo figlio ha ancora tanti progetti da realizzare.