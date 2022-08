Mara Venier, addio improvviso a Santo Domingo: perchè, cosa è successo

Vacanze finte per la conduttrice: il ritorno a Roma in vista della nuova edizione di Domenica In

È tornata a Roma nella sua casa con vista Mara Venier. Vacanze finite per la conduttrice che è tornata nella città che l’ha conquistata, postando su Instagram la vista dalla terrazza del suo appartamento con tanto di cuore. Segno che la capitale resta il primo amore della conduttrice veneta che ha trascorso l’estate a Santo Domingo nella casa che condivide con il marito Nicola Carraro. Queste settimane sono state particolarmente piene per la conduttrice Rai che ha ospitato amici, parenti, trascorso il tempo con gli adorati nipoti e si è goduta delle giornate di relax al mare, mostrandosi in splendida forma senza paura di apparire senza trucco e con i capelli al naturale. Ora, dopo aver ricaricato le pile a Playa Minitas, la Mara nazionale è tornata a Roma pronta per la stagione televisiva alle porte e per far compagnia al pubblico a casa ogni domenica con interviste, ospiti e amici.



Mara Venier, strano tour della sua casa romana: un dettaglio non passa inosservato

Terminate le vacanze al mare, la conduttrice di Domenica In ha mostrato con entusiasmo la sua casa romana, regalando ai fans un tour in quella che è la sua dimora invernale. Un dettaglio però non è passato inosservato: la fila di corni rossi sulla scrivania. La signora di Rai1 ci ha tenuto a mostrarlo a tutti (come visibile nella foto in basso). Attivissima sui social la conduttrice non ha potuto fare a meno di salutare tutti e ringraziare quanti hanno commentato con parole affettuose il suo ritorno in Italia. Non ha perso poi tempo e si è rimboccata le maniche per fare le pulizie di casa.



Domenica In anticipazioni: la data d’inizio e le novità della prossima edizione

Intanto la macchina organizzativa per la nuova edizione del contenitore domenicale di Rai1 si è messa in moto. Mara Venier tornerà in onda nel day time pomeridiano della domenica a partire dal 18 settembre. Tanti gli ospiti e gli amici che coloreranno il salotto della conduttrice veneta che aprirà le porte ad attori, cantanti e artisti pronti a raccontare le loro vite. Non mancherà anche Elisa Isoardi, che ha svelato un segreto sulla collega, a far compagnia a zia Mara in attesa del suo ritorno alla conduzione su Rai2.