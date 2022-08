Maria Soave, ricordo toccante: “È stato un mito”. L’attore non c’è più

La conduttrice di Unomattina Estate ospita la figlia di Paolo Villaggio

È iniziata una nuova settimana per il programma mattutino di Rai1 che anche oggi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, ha intrattenuto il pubblico tra informazione, attualità e tanto altro. In particolare Maria Soave ha dato spazio ai temi dell’affettività e della genitorialità. Si è parlato del rapporto speciale che solitamente c’è tra il papà e la figlia femmina. Un rapporto che la conduttrice ha definito “privilegiato” e che, come lei stessa ha spiegato, accompagna una donna da quando è bimba a tutte le altre fasi della sua vita. La Soave ha dunque introdotto la sua ospite definita “una figlia speciale di un papà speciale”. Si tratta di Elisabetta Villaggio, la figlia di Paolo Villaggio. Su quest’ultimo la conduttrice ha detto:

“È stato un mito della televisione e del cinema italiano”.

Elisabetta Villaggio ricorda il suo adorato padre: “È stato un papà un po’ complesso”

L’ospite di Unomattina Estate ha dunque ricordato suo padre, che ormai non c’è più. Un uomo che ha unito intere generazioni e fatto divertire grandi e piccini. Memorabili i suoi film e le sue battute che hanno regalato spensieratezza e allegria a milioni di telespettatori. Ma com’era l’attore nel privato e nei rapporti con la sua famiglia? A tal proposito durante l’intervista di Maria Soave la figlia dell’attore ha detto:

“È stato un papà un po’ complesso sicuramente. Un po’ ingombrante, anche molto affascinante”.

La figlia di Paolo Villaggio e il racconto dell’infanzia a Maria Soave

Grande caos ad Unomattina Estate con errori in diretta, ma per fortuna con Elisabetta Villaggio tutto si è svolto senza intoppi. La figlia di Paolo Villaggio ha raccontato che suo papà non era il classico padre che ti legge le favole e ti viene a prendere a scuola. L’attore, inoltre, non ha mai alzato la voce con la figlia né le ha mai dato uno schiaffo. Se c’era qualcosa che non andava bene però bastava uno sguardo e lei capiva subito. Elisabetta l’ha definito un papà ingombrante e a tal proposito ha chiarito:

“Era ingombrante perché la gente lo fermava per strada”.

E Paolo, da grande rispettoso dei fan, si fermava sempre, come ha aggiunto la figlia durante l’intervista.