Massimiliano Ossini, grande preoccupazione a Unomattina: “È allarme…”

“Campanello d’allarme”, le parole del conduttore di Unomattina Estate fanno riflettere

Anche oggi, martedì 2 agosto 2022, come tutti i giorni Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno aperto il palinsesto di Rai1 con il programma che conducono ormai da due mesi che, tra i tanti temi della puntata, ha visto quello delle specie aliene che invadono pericolosamente i nostri mari. “Da qualche tempo a Ladispoli, sul litorale romano, si trovano grandi granchi blu… questo è un campanello d’allarme” sono state le parole di Ossini, che ha poi spiegato:

Se ne vedono da circa una settimana. Si tratta di crostacei larghi più di 20 centimetri e dal punto di vista ecologico questa non è affatto una bella notizia…

Massimiliano Ossini e l’allarme lanciato a Unomattina: “Grave danno alla biodiversità marina”

“I granchi blu vivono sulla costa atlantica dell’America, la loro presenza sulle coste italiane è sicuramente un campanello d’allarme perchè arreca un danno a tutta la biodiversità marina” ha spiegato inoltre il conduttore di Unomattina Estate, precisando poi che questi crostacei si nutrono praticamente di qualunque specie.

Questo ci fa capire che il riscaldamento marino è davvero un grosso problema e tutti dobbiamo fare qualcosa

ha asserito successivamente, mentre la regia della trasmissione ha mandato in onda proprio alcune immagini dei granchi in questione. Massimiliano ha sottolineato inoltre che il Mediterraneo, com’è ormai purtroppo noto, sta soffrendo e le temperature dell’acqua stanno aumentando sempre di più.

Unomattina Estate e il tema del riscaldamento dei mari: “Temperature salite anche di 5 gradi”

Concludendo l’introduzione dello spazio in questione, Massimiliano Ossini ha infine precisato che le recenti ondate di caldo africano che hanno invaso l’area mediterranea hanno fatto salire le temperature delle acque anche di 5 gradi, dando poi la parola a Fabrizio Atzori, direttore dell’area marina protetta di Capo Carbonara, a Villasimius, in Sardegna. Sempre in una pagina dedicata al mare, ieri il conduttore ha parlato invece del terribile incidente che si è verificato a Porto Cervo, dove un’imbarcazione si è scontrata con gli scogli causando la morte di una persona. Nella pagina precedente, invece, oggi la collega Maria Soave ha parlato dell’anniversario della strage di Bologna.