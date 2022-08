Michelle Hunziker aspetta un figlio da Giovanni Angiolini? Il gossip impazza

Nota conduttrice compra un test di gravidanza: è incinta per la quarta volta?

Ha chiuso il matrimonio con Tomaso Trussardi lo scorso gennaio e in queste settimane ha ufficializzato la relazione con il medico sardo Giovanni Angiolini, ex protagonista del Grande Fratello, Michelle Hunziker. La conduttrice Svizzera ha deciso di vivere la sua nuova storia d’amore alla luce del sole, senza più nascondersi agli obiettivi, lasciandosi fotografare senza più problemi accanto al bel medico in barca, al mare e per strada in teneri atteggiamenti. Liberata la passione, la conduttrice è finita però in queste ore al centro di un altro gossip, sarebbe stata infatti vista in farmacia comprare un test di gravidanza. Segno che aspetta un figlio dal compagno? A rivelare l’indiscrezione è stato l’ultimo numero del settimanale Chi che ha diffuso il gossip. Arriverà un’altra volta la cicogna in casa Hunziker?



Aurora Ramazzotti e la madre: per chi è il test di gravidanza comprato in Sardegna

A quanto pare la dolce attesa potrebbe però non essere quella della nota conduttrice, ma della figlia. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge infatti:

“Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano la conduttrice, con la figlia, è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza”.

A chi sarà servito il test di gravidanza resta un mistero, che forse solo il tempo svelerà. La figlia di Eros Ramazzotti vive infatti ormai da diversi anni una relazione stabile con Goffredo Cerza che la segue ovunque e con il quale ha trascorso anche il lookdown in casa della madre. In più era in compagnia di Michelle in farmacia.

Conduttrice pronta ad allargare la famiglia? Cosa sogna con il nuovo compagno

Intanto in questi anni Michelle Hunziker ha raccontato di non cercare a tutti i costi un altro figlio, chissà se il nuovo compagno abbia fatto cambiare idea alla conduttrice? La bella svizzera, che si è sfogata in aeroporto di recente, non ha mai fatto mistero che arrivata a 45 anni ormai si sente realizzata con le sue tre figlie. Non ha però messo un freno al destino, sottolineando in più occasioni che se dovesse arrivare di nuovo la cicogna l’accoglierà a braccia aperte. Giovanni Angiolini e la presentatrice daranno presto una bella notizia ai fans? Al tempo le risposte.