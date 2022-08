Michelle Hunziker si sfoga: “Non ce la farò mai”, è successo in aeroporto

“Non ce la farò mai a darmi un tono”, la confessione della nota conduttrice prima della partenza

Non perde mai l’occasione di scherzare Michelle Hunziker che ha fatto dell’autoironia il suo punto di forza. Sempre sorridente e solare sui social, la conduttrice ha svelato di essere in aeroporto, pronta per un nuovo viaggio, ma non ha svelato la sua meta futura. Non si sa perciò se la compagna di Giovanni Angiolini sia volata in una nuova meta di vacanza oppure molto semplicemente abbia lasciato la Sardegna per tornare a casa. In queste settimane infatti la conduttrice ha trascorso delle giornate da sogno in barca tra mare cristallino e spiagge dorate. Proprio in aeroporto la signora di Canale5 ha voluto ironizzare, postando una sua foto con delle cuffie buffe con tanto di unicorno commentando:

“Sono in aeroporto e cerco di darmi un tono… ma non ce la farò mai”.

Michelle Hunziker scatenata in aeroporto: il balletto improvvisato fa impazzire i fans

Ha poi improvvisato un vero e proprio balletto, come visibile nelle sue Instagram Stories, la conduttrice svizzera che ha divertito tutti. Insomma, anche l’attesa in aeroporto diventa un momento imperdibile per la presentatrice che ha continuato a sfoggiare le sue cuffie unicorno. Intanto la storia d’amore con il medico, ex gieffino, sembra proseguire a gonfie vele. La coppia si è concessa una vacanza in Sardegna e si è mostrata in teneri atteggiamenti, ufficializzando di fatto la loro relazione. Tomaso Trussardi è perciò un capitolo chiuso per la conduttrice di Striscia la notizia che ha mantenuto però con lui un ottimo rapporto così come con Eros Ramazzotti, padre di Aurora, che ha rotto il silenzio sull’ex moglie proprio di recente.

Conduttrice ricarica le pile in vista nella nuova stagione tv: tutto pronto per Michelle Impossible 2

Intanto continuano le vacanze per Michelle Hunziker che sta ricaricando le pile in vista di una stagione televisiva che sarà ricca di sorprese per lei. A settembre infatti partirà la seconda edizione del suo show, che dovrebbe iniziare presumibilmente il 13 settembre e colorare il prime time di Canale5 per tre serate (una in più rispetto la scorsa stagione televisiva). Inoltre la bella svizzera tornerà sicuramente a sedere dietro il bancone di Striscia la notizia, in onda nella fascia preserale di Canale 5 a partire dalla fine di settembre.