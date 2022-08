Michelle Hunziker dà scandalo con Giovanni Angiolini: spunta un retroscena

Giovanni Angiolini e la popolare conduttrice senza freni: ecco cosa hanno fatto

Michelle Hunziker e il suo compagno ormai fanno coppia già da un po’ di tempo. Difatti non c’è ormai giorno in cui non spuntino sui giornali delle loro foto insieme in atteggiamenti intimi. Intanto si segnala che il giornalista Alberto Dandolo su Dagospia.it ha riportato una testimonianza di una fonte anonima, che è rimasta davvero senza parole dinanzi agli atteggiamenti particolarmente affettuosi della conduttrice svizzera nei confronti del suo compagno:

“Il volto noto è rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni ‘affettive’ che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo bel fidanzato sardo…”

Insomma una cosa è certa: l’amore tra i due pare andare a gonfie vele.

Michelle Hunziker e il suo compagno sempre più innamorati: la conduttrice svizzera potrebbe essere incinta?

Alberto Dandolo su Dagospia.it ha poi fatto presente che Giovanni Angiolini e la conduttrice svizzera sono stati avvistati in atteggiamenti inequivocabili da questa fonte misteriosa in Costa Smeralda. Questa fonte pare essere un volto molto noto:

“Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?”

E proprio in Sardegna la popolare conduttrice in vacanza è stata sorpresa comprare un test di gravidanza con sua figlia Aurora, come ha riportato il magazine Chi. E ovviamente il gossip si è subito scatenato: chi delle due potrebbe essere incinta? Ovviamente né lei né sua figlia Aurora Ramazzotti hanno commentato. Quale sarà quindi la verità? Chissà, intanto sul web molti hanno già fatto le loro ipotesi.

Michelle Impossible and friends: stasera su Canale 5 la puntata in replica dello show

In attesa di scoprire se Michelle Hunziker è rimasta incinta o meno del suo nuovo compagno Giovanni Angiolini si segnala che stasera andrà in onda la replica del suo show di grande successo Michelle Impossible and friends. E’ già stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi in persona durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 che il programma avrà una seconda edizione ed andrà in onda il prossimo anno, salvo clamorosi dietrofront dell’ultimo minuto.