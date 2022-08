Michelle Hunziker rigenerata: “Quando scendi fino in fondo e risali…”

“Quando scendi fino in fondo e risali sei rigenerata”, il racconto della nota conduttrice

Ha rivoluzionato la sua vita Michelle Hunziker che lo scorso gennaio ha detto addio a Tomaso Trussardi, chiudendo un matrimonio durato otto anni, e ha iniziato una nuova storia d’amore con il medico Giovanni Angiolini. Da poche settimane la conduttrice è uscita allo scoperto, ufficializzando la sua nuova relazione e ora sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna, insieme anche alla figlia Aurora, avuta da Eros Ramazzotti. In queste ore la conduttrice di Canale5 ha voluto mostrare su Instagram Stories la visita fatta al santuario di Santa Cristina e ha voluto condividere questa riflessione:

“Quando scendi fino in fondo e risali sei piena di energia rigenerata”.

Insomma, la bella svizzera sta decisamente ricaricando le pile in attesa della nuova stagione tv che la vedrà di nuovo al timone di Michelle Impossible oltre che dietro il bancone di Striscia la notizia.



Michelle Hunziker estasiata in vacanza: “Questa è un’esperienza meravigliosa”

Non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi numerosissimi followers lo splendore dell’alba sul pozzo di Santa Cristina la nota conduttrice che ha commentato con queste parole la bellezza davanti ai suoi occhi: “Quando astrologia e spiritualità s’incontrano è un’esperienza meravigliosa… 5000 mila anni fa ne sapevano molto più di noi”. Dopo la fine del suo matrimonio, ora la conduttrice sta vivendo un momento d’oro grazie anche all’amore per Giovanni Angiolini. Un legame in cui non manca la passione e in questi giorni la macchina del gossip si è scatenata sulla coppia, si è parlato infatti di una possibile gravidanza per la conduttrice.

Michelle Impossible 2 slitta al 2023: brutto colpo per la conduttrice

Se l’amore ha visto rifiorire Michelle Hunziker in questi giorni la conduttrice ha dovuto mandare giù un boccone amaro. La 2^ edizione del suo show è slittata infatti al 2023. Inizialmente le tre puntate previste dai palinsesti Mediaset dovevano essere trasmesse a settembre. Al momento non si conosce la data precisa di messa in onda del programma che potrebbe essere anche in primavera. Per il momento nessuna notizia ufficiale, bisognerà attendere qualche mese per avere delle novità.