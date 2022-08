Michelle Hunziker, doccia fredda: lo show su Canale5 è stato rinviato a…

Michelle Impossible torna in onda il prossimo anno: l’annuncio a sorpresa

Doccia gelata per Michelle Hunziker. La conduttrice di Canale Cinque, che proprio nelle scorse sere è tornata sul piccolo schermo con le repliche del suo show Michelle Impossible, ha ricevuto la notizia dello slittamento. Inizialmente previsto per il prossimo autunno, il one woman show che Mediaset ha cucito addosso alla presentatrice è stato fatto slittare al prossimo anno, come riportato dal sempre ben informato TVBlog. Era stato annunciato inizialmente per settembre, ma nelle ultime ore è arrivata la sorprendente decisione che ha scombussolato gli equilibri della presentatrice. Ancora nessuna spiegazione su questa drastica scelta, che però nei prossimi giorni potrebbe portare a galla qualche verità su una decisione che ha lasciato spiazzati in molti. Possibili questioni economiche all’origine, vista la ormai nota difficoltà delle televisioni, ma anche un tema organizzativo potrebbe aver portato allo slittamento di Michelle Impossible.

Quando torna in onda il one woman show di Michelle Hunziker?

Dopo il danno, la beffa. Lo show di Michelle Hunziker non solo è stato slittato al 2023 invece che al settembre 2022, ma adesso non si conosce il periodo in cui dovrebbe andare in onda e tantomeno quando. Saranno sicuramente tre le puntate dello show affidato alla conduttrice italo-svizzera, ma ad oggi ogni pista è percorribile. Possibile rivedere Michelle Impossibile il prossimo inverno, oppure all’inizio della primavera, ma non è da escludere addirittura uno slittamento alla successiva stagione televisiva. E più volte nelle scorse settimane il format è stato annunciato con grande entusiasmo. Si farà, quando non è ancora dato sapersi.

La conduttrice è incinta?

Nelle ultime ore un clamoroso gossip è rimbalzato in cima alle riviste di cronaca rosa. Michelle Hunziker potrebbe essere incinta secondo un clamoroso retroscena del settimanale Chi. La presentatrice e la figlia Aurora Ramazzotti sono state infatti avvistate a comprare un test di gravidanza in una farmacia al ritorno dalle vacanze. Possibile dunque che la storia con Giovanni Angiolini possa aver portato in dote un bebè, nonostante i tempi ristrettissimi, visto che i due si frequentano da soltanto pochi mesi, dopo la fine della storia tra Michelle e Trussardi.