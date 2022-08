Milly Carlucci difesa da Anastasia Kuzmina: la stoccata a Raimondo Todaro

Ballando con le stelle, Kuzmina difende a spada tratta Milly Carlucci: “Non impone nulla”

Sembra esserci un clima parecchio teso nella pista da ballo dello show di Rai1. Nei giorni scorsi, infatti, hanno fatto molto rumore alcune dichiarazioni di Raimondo Todaro, ex ballerino dello show passato alla concorrenza con Amici, che aveva sottolineato come Maria De Filippi conceda molta più libertà di Milly Carlucci, che invece è una che si impone. A distanze di tempo in difesa della conduttrice è intervenuta Anastasia Kuzmina, anche lei ballerina dello show, che rispondendo ad un follower su Instagram, che cosa impone loro la Carlucci, ha chiarito:

“Milly non impone nulla. La televisione richiede professionalità. Richiede di essere svegli e veloci. Sempre pronti.”

Raimondo Todaro, arriva la stoccata da Anastasia Kuzmina: “Si deve essere presenti e veloci”

La professionista di Ballando con le stelle nelle sue storie su Instagram pur senza nominare il collega ha lanciato una pesante frecciata. Nel dettaglio Todaro tra elogi e complimenti su Milly Carlucci ha anche dichiarato spiazzando:

“È una che vuole avere il controllo su tutto. Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca”.

A questo punto arrivano le dichiarazioni della Kuzmina, che suonano proprio come una replica diretta al collega:

“È una produzione televisiva quindi dev’essere presente, puntuale, veloce, reattivo ma non è per Milly e per Ballando che lo fai no? Perché è lavoro e perché lo ami”

Milly Carlucci al lavoro per il cast di Ballando 2022, la ballerina: “Non so ancora nulla”

Anastasia Kuzmina con chi sarà in coppia nella prossima edizione di Ballando con le stelle? Per il momento non lo sa neanche lei perché sempre attraverso le sue Instagram storie ha chiarito che generalmente la conduttrice svela poco prima dell’inizio dello show gli abbinamenti e dunque, considerando che ancora non c’è l’ufficialità sul cast (la conduttrice li annuncerà il 10 settembre) e sui concorrenti, nulla è deciso. Infine, la ballerina ha svelato che dopo l’addio di Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Vito Coppola arriveranno dei nuovi e validissimi professionisti.