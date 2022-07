Raimondo Todaro spiazza: Milly Carlucci replica alla frase sulle mutande?

Scritto da Giulia Tolace , il Luglio 20, 2022 , in Personaggi Tv

Milly Carlucci e il paragone con la collega: come reagirà alle frasi dell’ex ballerino di Rai1?

Continua il nuovo format web ideato da Lorella Cuccarini che intervista sul suo canale Youtube ragazzi e colleghi. Per quanto riguarda lo spazio dal titolo “Un caffè con” dopo Rudy Zerbi è la volta di Raimondo Todaro che nelle ultime ore si è raccontato senza filtri. Il maestro di latino americano ha affrontato anche l’argomento Milly Carlucci – Maria De Filippi, descrivendo il dietro le quinte di entrambe le conduttrici. Per quanto riguarda Maria Todaro ha detto che sta in tuta, struccata e che gli ha sempre lasciato carta bianca senza mai dirgli cosa fare o dire. Su Milly, invece, ha detto che già dalle 8 del mattino è con tacchi e tailleur, che controlla tutto (anche la sala parrucco). Poi ha aggiunto:

“Quasi quasi ti dice che mutande metterti”.

Come reagirà la conduttrice di Rai1?

Raimondo Todaro rivela come si sono conclusi i rapporti con la conduttrice: “Ho la coscienza a posto”

Durante l’intervista concessa a Lorella Cuccarini il maestro di latino americano ha poi parlato, nello specifico, dei rapporti attuali con Milly Carlucci e di quelli passati. Raimondo è entrato a Ballando con le stelle che aveva soltanto 18 anni e dunque con la conduttrice ha passato un pezzo di vita. Il ballerino l’ha definita “una madre” ed ha ammesso che tutto quello che ha imparato lo deve al programma di cui ha fatto parte per tanti anni. Milly a detta di Raimondo l’ha cresciuto e per questo di lei non può che avere un bel ricordo. Il ballerino e maestro si è detto molto dispiaciuto di quanto accaduto lo scorso anno. Poi ha spiegato:

“Però sono con la coscienza a posto. So che lei sa e mi basta quello”.

Il maestro di latino americano racconta le emozioni dei due programmi

Infine Raimondo Todaro, che sarà ad Amici 22 (stando agli indizi di Lorella Cuccarini), ha spiegato le differenze tra Ballando con le stelle e il talent di Canale5. La sostanziale differenza per Raimondo sta nel fatto che ad Amici lavori con ragazzi giovani, che hanno un talento pazzesco e nella vita vogliono riuscire a vivere della loro passione. A Ballando, invece, per quanto uno possa essere bravo di fatto comunque nella vita fa altro.

“La cosa che mi piace di Amici è che ti senti utile per i ragazzi”

ha concluso Todaro.