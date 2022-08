Morning News, ospite scoppia a piangere: Simona Branchetti senza parole

Morning News, ospite in lacrime: “Purtroppo i miei genitori hanno il Covid”

Stamattina Simona Branchetti è tornata a parlare delle vacanze degli italiani. E ad un certo punto la popolare conduttrice si è collegata con la sua inviata in una spiaggia a Jesolo. In questa occasione la giornalista ha intervistato una coppia, che ha rivelato in diretta Tv di aver scelto la località veneta per passare le vacanze perchè un po’ meno cara rispetto alla Sardegna. Subito dopo ha ripreso la parola l’inviata, la quale non ha nascosto che purtroppo i genitori della signora intervistata non sono potuti partire perché hanno preso il Covid. A quel punto la signora non è riuscita a trattenere le lacrime, asserendo di essere assai dispiaciuta:

“Questo mi rammarica un po’, anzi…Questa cosa mette un po’ a repentaglio gli equilibri familiari…Lo stare insieme è sempre una cosa molto importante…”

Simona Branchetti sorpresa per il dolore della sua ospite: le sue parole in diretta

Ovviamente la conduttrice di Morning News, dopo un certo smarrimento iniziale, ha cercato immediatamente di rassicurare l’ospite in lacrime perchè preoccupata molto per lo stato di salute dei suoi genitori anziani. Difatti la presentatrice del programma mattutino di Canale 5, la quale ha recentemente fatto una rivelazione personale, ha augurato ai due signori una pronta guarigione:

“Facciamo anche noi di Morning News tantissimi auguri di una pronta guarigione, come sicuramente sarà…”

Insomma anche in questa circostanza la giornalista ha mostrato di avere una sensibilità spiccata.

Ospite ringrazia la conduttrice: “Purtroppo manca sempre qualche tassello”

Successivamente ha preso la parola nuovamente l’ospite di Morning News, che ha subito ringraziato sentitamente Simona Branchetti: “Grazie, grazie mille…” La suddetta signora ha poi cercato di tirarsi su il morale, asserendo senza indugio alcuno che comunque adesso è in vacanza ed è giusto passarla nel migliore dei modi, nonostante abbia ovviamente il pensiero fisso sui suoi genitori a casa per via del Covid – 19:

“Speriamo che si riprenda tutto…Adesso cerchiamo di goderci le vacanze…Manca sempre qualche tassello, ma cerchiamo di godercela…”

La conduttrice è poi tornata a parlare di vacanze con il suo ospite in studio, che ha rivelato: “C’è voglia di leggerezza…”