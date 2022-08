Myrta Merlino e il racconto dell’incubo vissuto: “Ho visto l’inferno”

La giornalista e conduttrice di La7 sotto choc per l’incendio di Pantelleria

C’era anche Myrta Merlino sull’isola di Pantelleria la notte in cui è divampato l’incendio devastante del quale hanno parlato tutti i telegiornali, che ha purtroppo distrutto tanti ettari di macchia mediterranea. Come altri personaggi del mondo dello spettacolo, la conduttrice de L’aria che tira si trovava sull’isola siciliana per trascorrere le vacanze assieme al compagno Marco Tardelli, e sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in edicola oggi ha raccontato quelle ore terribili vissute tra angoscia e paura.

Ho visto l’inferno […] Sono fuggita da casa terrorizzata

ha dichiarato, continuando: “Era l’ora di cena, io e Marco abbiamo visto il fuoco divorare le colline sotto i nostri occhi. La potenza del fuoco è stata impressionante”.

Myrta Merlino, notte di paura a Pantelleria: “Giorgio Armani ci ha salvati sul suo yacht”

La conduttrice di La7 ha poi rivelato di aver avuto appena il tempo di prendere portafogli e cellulare prima di essere costretta, assieme al compagno, a lasciare in fretta e furia la casa presso la quale stavano trascorrendo le vacanze, incitati dalla Protezione Civile visto l’avvicinarsi delle fiamme. Fortunatamente, come raccontato sempre sulla rivista menzionata nel primo paragrafo, il famoso stilista Giorgio Armani, anche lui in vacanza sull’isola, ha offerto loro ospitalità sul suo yacht: “Senza di lui non so che cosa avremmo fatto… ci ha salvati!” ha ammesso la giornalista a tal proposito, senza riuscire a trattenere le lacrime, come viene specificato nell’articolo pubblicato sul settimanale.

“Posso dire di aver conosciuto l’inferno”, la terribile confessione della conduttrice

Prima della fine dell’intervista Myrta Merlino ha commentato i sospetti degli inquirenti, i quali sono convinti che l’incendio abbia avuto una natura dolosa. A tal proposito ha rivelato di aver visto, accompagnata dagli agenti della Protezione Civile, dei copertoni bruciati non lontano dalla sua abitazione, dicendosi convinta che la natura del rogo sia proprio dolosa.

Ora il mio pensiero è qui, davanti a questo mare ancora nero di fuoco e di paura. Posso dire di aver conosciuto l’inferno

ha concluso.