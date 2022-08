Paolo Fox, oroscopo di oggi e domani: le previsioni del 2 e 3 agosto

Segni al top secondo Paolo Fox: le previsioni dei primi segni zodiacali

Quali saranno i segni al top e quelli flop? Scopriamolo con l’oroscopo del giorno e domani tratto dalla sua rubrica stellare su DiPiù Tv:

ARIETE: per questo inizio di agosto devono sopportare una Venere in opposizione. Non pensare alle storie durature. Domani potranno divertirsi, soprattutto in ambito sentimentale.

TORO: chi è ancora single dovrebbe gettare il cuore oltre l’ostacolo, soprattutto da giovedì. Domani meglio non imporsi troppo perché potrebbero aver paura di fallire.

GEMELLI: se gli amori del passato non hanno un futuro, allora meglio lasciar perdere. Domani vorrebbero vivere una storia semplice, ma dall’altra vorrebbero trovare l’amore della loro vita.

CANCRO: belle opportunità sentimentali in arrivo. Vivere una passione nuova è infatti possibile. Domani potrebbero essere il bersaglio di qualche bella freccia d’amore. Un’amicizia si potrebbe trasformare in amore.

Le previsioni dello zodiaco di oggi e domani: Venere sta per arrivare nel segno del Leone

Si prosegue con l’oroscopo del 2 e 3 agosto 2022 secondo Paolo Fox e le sue indicazioni su stelle e pianeti:

LEONE: Venere sta per arrivare e dalla prossima settimana si decreterà il futuro di una storia d’amore. Domani potranno avvicinarsi a una persona che reputano molto carina. Chi ha chiuso ora può ricominciare altrove.

VERGINE: per fare una bella scelta d’amore c’è tutto il tempo del mondo. Domani potranno lasciarsi andare a una sensazione positiva dato che potrebbero fare un incontro molto fortunato.

BILANCIA: una storia che poco li appassiona non è giusto. Non devono accontentarsi nella vita. Domani sarà una giornata parecchio nervosa. Ci sarà una difficoltà d’intesa.

SCORPIONE: bene con Vergine e chi è nato sotto il loro stesso segno zodiacale. Meglio non perdere tempo con persone che li fanno arrabbiare. Domani un incontro li emozionerà, grande serenità in atto.

Oroscopo del 2 e 3 agosto: cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’astrologo per eccellenza e le sue previsioni del giorno e domani:

SAGITTARIO: soffocati dal lavoro e ritengono inutile confrontarsi con stimoli nuovi. Domani dovranno osare e pretendere molto perché il Sagittario non è un segno che si accontenta.

CAPRICORNO: devono fare attenzione alle relazioni che non valgono molto. Domani vorranno stare da soli. Stanno dando tempo al tempo, ma attenzione a non sprecarlo.

ACQUARIO: un po’ freddini in amore? Non è così, infatti sono capaci di grande passionalità. Domani dovranno tenersi lontani dalle complicazioni. Mai stare con persone troppo legate al passato.

PESCI: non devono sprecare il favore di Venere. Possono ricercare un nuovo amore. Domani bellissimo oroscopo per fare degli incontri speciali.