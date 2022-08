Pio e Amedeo annunciano la svolta in Emigratis: spariranno i loro nomi

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Agosto 23, 2022 , in Personaggi Tv

I due comici anticipano le novità sulla nuova edizione di Emigratis: “Interpreteremo due sfigatoni”

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito, manca poco più di un mese al ritorno di Emigratis con Pio e Amedeo. I due comici foggiani sono pronti a girare nuovamente il mondo rigorosamente a scrocco, visto che dal 28 settembre tornerà sulle reti Mediaset, questa volta su Canale Cinque, uno dei loro cavalli di battaglia. Decisamente a sorpresa, visto che dopo l’edizione andata in onda in prima serata su Italia Uno nel 2018 sembravano aver chiuso definitivamente la porta a un possibile ritorno per evitare di vedere i loro nomi ricordati proprio quei ruoli, divertenti sì, ma allo stesso tempo decisamente sopra le righe. Intervistati da TV Sorrisi e canzoni i due hanno svelato una grande anticipazione:

Interpreteremo Bufalone ed Emigratis. Sono due personaggi gretti e ignoranti che girano il mondo comportandosi così, due sfigatoni che ci provano sempre, ma puntualmente falliscono. E comunque sempre due personaggi.

Questo per evitare che i personaggi vengano conosciuti come loro stessi.

Ecco chi saranno le prime vittime di Pio e Amedeo

Anche questa volta nel mirino di Pio e Amedeo ci saranno dei protagonisti illustri che finiranno nelle trappole dei due scrocconi. Tra gli ospiti annunciati di Emigratis, o meglio dire le vittime, troveremo il noto cantante Mahmood e il portiere della Nazionale italiana Gigio Donnarumma, al quale i due foggiani faranno visita a Parigi. Una nuova stagione che porterà dei significativi cambiamenti nello sviluppo delle puntate: “E’ pensata come una serie, una storia che inizia alla prima puntata e finisce all’ultima. Tutto partirà dal prezzo eccessivo di una bolletta che andremo a protestare a Dubai” – svelano i due a TV Sorrisi e canzoni – .

Emigratis tocca il mondo, ecco perché i comici hanno deciso di tornare

Dopo una sconvolgente anticipazione, Pio e Amedeo hanno rivelato a TV Sorrisi e canzoni i motivi che l’hanno spinti a riportare Emigratis sul piccolo schermo, dopo che avevano già annunciato l’addio: “Avevamo sinceramente deciso di deporre le armi, ma la lunga pausa forzata dal Covid ci ha fatto tornare la voglia di viaggiare. E abbiamo scoperto un mondo diverso” – . Se sarà l’ultima volta dipenderà molto anche dagli ascolti, ma sicuramente ne vedremo delle belle con quei due.