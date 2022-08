Renato Pozzetto colpito da un malore, ricoverato d’urgenza: come sta

Malore per il popolare attore e comico: le sue condizioni dopo il ricovero in ospedale

Paura per Renato Pozzetto che nei giorni scorsi è stato colto da un malore e trasportato d’urgenza in ospedale. Il popolare attore e comico si è sentito male venerdì 12 agosto ed tutt’ora ricoverato. I primi a dare la brutta notizia sono stati i siti e giornali lombardi che riferiscono come seppur non sono note le cause del malore l’attore è in netto miglioramento, le sue condizioni di salute sono buone e lasciano sperare che presto possa uscire dall’ospedale. L’attore 82enne, quindi, dopo aver trascorso il Ferragosto nel reparto di medicina del San Raffaele di Milano presto potrebbe ritornare a casa dalla sua famiglia.

Renato Pozzetto colpito da un malore dopo il grave lutto subìto: migliorano le sue condizioni

Stando a quanto riportano tra gli altri Varese News e La Provincia di Varese, le condizioni di salute dell’attore sono in netto miglioramento. L’attore dunque è stato colpito da un malore non ben specificato che ne ha costretto il ricovero in ospedale e dopo alcuni giorni di cure la situazione è sotto controllo. Di recente Pozzetto ha dovuto fare i conti con un grave lutto subìto, la perdita dell’amato fratello Ettore, lutto devastante che si unisce a quello già provato in passato, nel 2009, quando si è spenta la moglie Brunella Gubler, dalla quale ha avuto due figli Giacomo e Francesca.

L’attore colto da un malore: cenni sulla sua lunga carriera

Impossibile sintetizzare per bene la lunga carriera di Renato Pozzetto, colto da un malore nei giorni scorsi. Divenuto celebre a metà degli anni ’60 nel duo ‘Cochi e Renato’, dalla collaborazione con Enzo Iannacci sono nate le canzoni famosissime: La Gallina, Canzone intelligente e soprattutto E la vita, la vita. Come attore invece basta citare solo alcuni titoli degli anni ’70 e ’80 per sottolinearne il talento e la bravure come Da Grande, Mia moglie è una strega con Eleonora Giorgi e Ricky e Barabba con Christian De Sica e soprattutto Il ragazzo di campagna. Oltre a condurre programmi televisivi e partecipare in molti spot. Insomma è sicuramente uno dei pilastri ancora in vita della comicità italiana.