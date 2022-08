Estate in diretta, puntata difficile per Roberta Capua: “Violenza gratuita”

Roberta Capua sconvolta dalla tragedia di Davide a Crotone: “Storia incredibile”

Una storia di cronaca terribile dietro l’altra è stata raccontata oggi durante la nuova puntata di Estate in diretta in onda come sempre dalle 17.20 su Rai1. A colpire in particolare i due conduttori è stata quella di Davide, un ragazzo innocuo che era andato a trovare i nonni a Crotone. Qui è uscito una sera per andare a mangiare una pizza e senza motivo un uomo, accompagnato da due ragazze, lo avrebbe picchiato lasciandolo quasi in fin di vita. “Una storia incredibile” ha detto la Capua senza parole per tutta la violenza che sta circolando ultimamente. A tal proposito la conduttrice ha poi aggiunto:

“Una storia di violenza gratuita perpetrata ai danni di una persona innocente che non ha fatto niente di male, vittima di un bruto”.

I conduttori di Estate in diretta raccontano un’altra notizia assurda: “Ci ha colpito”

Quella di Davide non è stata l’unica notizia di cronaca che ha sconvolto e turbato i due conduttori. Un’altra riguarda un bambino di due anni che a Corte Franca, in provincia di Brescia, è stato colpito da un proiettile volante.

“E’ una notizia di cronaca che ci ha colpito”

ha detto Gianluca Semprini. Poi insieme a Roberta Capua ha spiegato che il proiettile sarebbe stato sparato da una guardia giurata che era uscita a sparare, insieme ad altre due persone, per il giorno di Ferragosto. “Sono usciti a sparare all’impazzata, probabilmente per gioco” ha aggiunto il conduttore.

Roberta Capua e l’ultimo saluto al collega: “Oggi è il giorno dell’addio”

Oltre alla ultime notizie di cronaca i due conduttori di Estate in diretta hanno detto addio a Piero Angela proprio oggi che è il giorno dei funerali. I due conduttori hanno raccontato che nel corso della giornata tantissime sono state le persone, anche semplici telespettatori, che sono andate a dare un ultimo saluto recandosi alla camera ardente.

“Oggi è la giornata dell’addio”

ha detto la conduttrice prima di mostrare la grande folla presente in Campidoglio. Infine Gianluca Semprini ha ricordato la lunga carriera del conduttore e divulgatore che è riuscito a portare a termine l’ultima puntata di Superquark e un disco jazz.