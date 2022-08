Tu sì que vales 2022, retroscena: “Mediaset per Maria De Filippi fa…”

Il talent show di Canale 5 con Maria De Filippi riparte: “Mediaset fa le cose in grande”

Quando si tratta di Maria De Filippi ovviamente “Mediaset fa le cose in grande” come scrive il giornalista Giancarlo De Andreis nella sua seguitissima rubrica La Tv vista da Internet sul settimanale DiPiù Tv e infatti i video promozionali della nuova edizione di Tu sì que vales sono già in onda da parecchio nonostante l’inizio sia fissato per il mese di settembre e le registrazioni sono già iniziate, ritrovando lo stesso spirito goliardico che anima una delle trasmissioni più popolari della televisione italiana.

Tu sì que vales, già partire le registrazioni: la giuria è stata riconfermata

Già ripartite alla grande le registrazioni del talent show del sabato sera di Canale 5 dove il pubblico ritroverà la giuria più amata dal pubblico italiano composta ovviamente da Maria De Filippi, il mitico Gerry Scotti, il severo Rudy Zerbi, il mattatore Teo Mammucari e la spumeggiante Sabrina Ferilli. Alla conduzione ancora una volta il trio rappresentato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Confermata anche la presenza della ballerina Giulia Stabile, tanto criticata nella passata edizione per il suo apporto pari a zero alla conduzione dello show che, si ricorda, viene condotto dalla giuria in tutto e per tutto anche grazie a un sapiente montaggio. Purtroppo è confermata la presenza di Giovannino, che farà scherzi su scherzi a Sabrina Ferilli.

Maria De Filippi inarrestabile: da settembre tornano Uomini e Donne, Tu sì que vales e poi Amici

E’ davvero inarrestabile la conduttrice di Canale 5: dopo le meritate vacanze estive tornerà regolarmente in onda con i suoi numerosi programmi di successo. Prima Uomini e Donne, con le dame, i cavalieri e i tronisti della nuova edizione, e poi con Tu sì que vales, senza dimenticare, poi, Amici e il prossimo anno la nuova edizione di C’è posta per te e soprattutto La Talpa, che sarà prodotta interamente dalla Fascino di Maria De Filippi: c’è ancora il mistero su quale conduttrice Mediaset lo condurrà. Insomma, la conduttrice non ha mai smentito la sua fama neanche per un giorno ed è pronta a tornare per il suo amato pubblico.