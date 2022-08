Una Vita anticipazioni: momenti di terrore nelle prossime puntate, Rodrigo…

Anticipazioni spagnole soap opera: svelato il piano diabolico di Rodrigo

Se nelle puntate italiane di Una Vita Genoveva Salmeron sta facendo di tutto per trovare il vero marito di Valeria Cardenas, ormai perdutamente innamorata di David Exposito, le anticipazioni spagnole svelano che Lluch non solo giungerà ad Acacias, ma diventerà uno dei protagonisti della telenovela iberica. Proprio così! L’uomo finirà nel mirino di Aurelio Quesada che arriverà a torturarlo e a minacciare di far del male alla moglie per avere la formula del gas tossico che il messicano vuole commercializzare per arricchirsi. A quanto pare però la trama prenderà una piega inaspettata. Quando il chimico capirà che la moglie ama David, deciderà di lasciarla libera di seguire il suo cuore e la informerà di voler mettere definitivamente fuori gioco il loro antagonista. Incontrerà così Aurelio con lo scopo di dare le direttive per la produzione del gas tossico, ma il suo obiettivo sarà ucciderlo.



Anticipazioni Una Vita: Aurelio Quesada terrorizzato, verrà ucciso da Rodrigo?

Le anticipazioni della soap opera svelano che quando Lluch sarà da solo con il Quesada lo narcotizzerà. Al suo risveglio il messicano avrà le mani legate e il suo antagonista gli dirà quali sono le sue intenzioni: lo ucciderà con il gas tossico che tanto agognava. Per non restare coinvolto il marito di Valeria indosserà una maschera e il pubblico di Canale5 assisterà al terrore negli occhi del Quesada. Rodrigo riuscirà a portare a compimento il suo piano? Oppure ci sarà un nuovo colpo di scena che vedrà di nuovo il marito di Genoveva cavarsela? Quel che è certo è che il messicano avrà i gironi contati e non mancheranno i colpi di scena per lui nel nuovi episodi.

Spoiler prossimi episodi soap opera: un personaggio tenta la fuga ma viene rapito

Intanto nelle prossime puntate di Una Vita ci saranno novità anche per Valeria e David. La coppia sarà pronta a lasciare Calle Acacias e pianificherà la fuga. Una fuga che dovrà essere repentina, Aurelio infatti mobiliterà i suoi scagnozzi per incastrare l’Exposito. Il destino si accanirà contro la coppia che sarà costretta a separarsi. David infatti verrà rintracciato da Ramon e Fidel e verrà rapito nelle nuove puntate della soap opera spagnola. Riuscirà a salvarsi?