Uomini e Donne, Valeria Cardone rompe il silenzio: “Perchè è finita con Matteo”

Valeria Cardone stufa di tutte le voci sulla rottura con l’ex tronista: lo sfogo

Settimane fa Matteo Ranieri e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono ufficialmente lasciati. E da quel momento in poi sono state fatte diverse ipotesi sui motivi per cui i due hanno deciso di lasciarsi. Dopo tante chiacchiere la ragazza ha finalmente deciso di rompere il silenzio su instagram, asserendo dapprima di non dovere nessuna spiegazione, e successivamente ha anche dichiarato di essere particolarmente stufa di tutte queste illazioni:

“Non mi piace rispondere e dare spiegazioni. E sono stanca di Deianira e a chi dice che devo spiegare i motivi del perché ci siamo lasciati…”

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice fa un’importante precisazione: “Non parlerò mai male del mio ex”

Valeria Cardone, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche dichiarato di non avere la minima intenzione di rivelare i motivi per cui è finita con Matteo Ranieri, asserendo che per fortuna esiste ancora la privacy. Successivamente l’ex corteggiatrice del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la quale è sempre al centro del gossip, ha anche precisato di non essere vendicativa:

“Non sono vendicativa e rancorosa, non sputo nel piatto in cui ho mangiato…”

La ragazza ha poi dichiarato che non parlerà mai e poi mai male del suo ex fidanzato, nonostante molti vorrebbero: “Se vi aspettate che parli male di Matteo, con cui ho condiviso cose importanti, questo non succederà mai. Anche da parte sua non accadrà…”

Matteo Ranieri, la sua ex non ci sta e confessa: “Non è vero che ci siamo lasciati prima”

Valeria Cardone ha poi smentito categoricamente tutte le illazioni inerenti al fatto che si sarebbero lasciati molto prima dell’annuncio: “Non è vero che ci siamo lasciati prima senza comunicarlo…” E con quest’ultima precisazione la popolare ex protagonista di Uomini e Donne spera finalmente di aver messo a tacere tutte le malelingue che in queste ultime settimane hanno fatto circolare sui social gossip di ogni tipo sulla loro rottura.